Halfjaaromzet Boohoo stijgt in twee jaar met 73 procent

Boohoo Group Plc heeft in het eerste half jaar van het huidige boekjaar de eigen recordomzet gebroken. De omzet van de Britse online retailer kwam uit op 975,9 miljoen pond (omgerekend 1,13 miljard euro). Dat is twintig procent hoger dan in het eerste half jaar van 2020, en 73 procent hoger dan twee jaar terug, zo is te lezen in het halfjaarverslag van Boohoo.

De bruto winstmarge van het bedrijf bleef met 54,6 procent ongeveer gelijk ten opzichte van de afgelopen twee jaar. De winst voor belastingen zakte iets: deze kwam uit op 63,8 miljoen pond (73,9 miljoen euro) tegenover 79,4 miljoen pond vorig jaar.

Omzet Boohoo in twee jaar verdubbeld in Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten

De sterkste groei was te zien in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk groeide de omzet van Boohoo met 32 procent tegenover 2020, en 81 procent tegenover 2019. In de Verenigde Staten was de groei respectievelijk 24 en 126 procent. Ter vergelijking: in Europa daalde de omzet in coronajaar 2020 met vijftien procent, maar groeide Boohoo over de afgelopen twee jaar gemiddeld met twintig procent.

De Britse retailer begon met een sterk eerste kwartaal, waarin een omzetstijging van 32 procent werd gerapporteerd ten opzichte van vorig jaar. Die omzetstijging was mede te danken aan de ‘succesvolle integratie’ van de merken Dorothy Perkins, Wallis en Burton, die Boohoo afgelopen jaar aankocht. Ook werd het nieuwe digitale platform van warenhuis Debenhams gelanceerd, dat Boohoo in januari overnam. Dat platform werd gedurende het tweede kwartaal verder uitgebouwd. Ook werden er nieuwe distributiecentra in gebruik genomen, waardoor Boohoo meer klanten kan bedienen.

Voor het tweede half jaar verwacht Boohoo een verdere groei van tussen de twintig en dertig procent, met een jaarlijkse omzetgroei van tussen de 20 en 25 procent als eindresultaat.