Hallhuber is opnieuw failliet

De in Duitsland gevestigde kledingleverancier Hallhuber GmbH heeft opnieuw een faillissement aan moeten vragen. Het kantongerecht van München heeft het verzoek van de onderneming voor voorlopig zelfbestuur dinsdag goedgekeurd, aldus Hullhuber in een verklaring op woensdag.

De beslissing was noodzakelijk 'wegens de talrijke crisissen in de textielindustrie die op de markt bekend zijn en de daaruit voortvloeiende enorme daling van de verkoop’, aldus de verklaring. Het bedrijf wil zich nu ‘heroriënteren via een insolventieprocedure in eigen beheer’. Bovendien had Hallhuber ‘tot deze stap besloten om actief op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe financiële investeerder en zo de toekomst van de onderneming veilig te stellen’.

Als onderdeel van het proces zal het bestaande management de onderneming in de toekomst leiden onder toezicht van de door de rechtbank aangestelde bewindvoerder Christian Gerloff. Daarnaast heeft de retailer twee herstructureringsdeskundigen in het managementteam opgenomen. ‘Om het management te versterken bij herstructurering en voor insolventie-specifieke kwesties’ zijn Sven Tischendorf en Alexander Höpfner van het advocatenkantoor AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB benoemd tot managing directors, zo kondigde Hallhuber aan.

Hallhuber vroeg twee jaar geleden ook een insolventieprocedure aan

Hallhuber rondde zo’n twee jaar geleden zijn laatste insolventieprocedure af. De onderneming was toen in financiële moeilijkheden geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Aan het einde van de toenmalige procedure werd het bedrijf overgenomen door CEO Rouben Angermann en CFO Torsten Eisenkolb in een management buy-out .

De nieuwe eigenaren hadden toen een ‘omnichannel-strategie’ aangekondigd en de ‘consequente afstemming van alle bedrijfsonderdelen en -processen op het bestaande, verticale bedrijfsmodel’ om ‘het grote succes potentieel van de onderneming’ te realiseren.

Hallhuber GmbH is in 1977 opgericht in München. Het merk profileert zich al als stijlvol, premium feel, vrouwelijk en laagdrempelig. Het bedrijf was langere tijd onderdeel van Gerry Weber International AG, maar in 2019 nam investeerder Robus Capital Management een meerderheidsaandeel in het bedrijf.