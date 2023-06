Hallhuber zet webshop op zwart na faillissement

De Duitse kledingleverancier Hallhuber GmbH heeft zijn webshop op zwart gezet, nadat het in mei opnieuw failliet ging.

Op de website staat dat het platform ‘op dit moment’ niet toegankelijk is en dat klanten gebruik moeten maken van een van de bijna tweehonderd Hallhuber winkels in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en Nederland.

Het bedrijf linkt daar ook naar een nieuwsbrief voor klanten met informatie over de inleiding van de procedure voor zelfbeheer en de gevolgen voor klanten. Daarin staat dat bestaande claims uit reeds gedane retourzendingen niet betaald kunnen worden. De vorderingen worden gehandhaafd, maar ook na afloop van de procedure zal slechts een quotum worden uitbetaald, waarvan de hoogte nog niet is vastgesteld.

Bij lopende retourzendingen worden de geretourneerde items eigendom van de kledingleverancier, maar ook hier is op dit moment geen restitutie mogelijk. Retourneren in de winkel is op dit moment ook niet mogelijk.

Hallhuber betreurt de gevolgen voor zijn klanten en ‘doet er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de gebruikelijke Hallhuber service’, zo staat in de verklaring.

Het bedrijf vroeg eind mei opnieuw een faillissement aan. Het kantongerecht van München heeft de aanvraag van Hallhuber voor tijdelijk zelfbeheer goedgekeurd. De kledingleverancier is momenteel op zoek naar nieuwe investeerders.