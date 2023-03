Han Bosman over het huidige e-commerce landschap: “Er is iets bijzonders gebeurd”

Op 29 en 30 maart vindt de zestiende editie van de Webwinkel Vakdagen plaats in de Jaarbeurs in Utrecht- een beurs die aandacht besteedt aan de digital commerce branche. De branche verandert continu, dus hoe staat het met het e-commerce landschap? FashionUnited belt met Han Bosman, de oprichter van Webwinkel Vakdagen.

Hoe kijkt u naar het huidige e-commerce landschap?

“In 2007 organiseerden wij de eerste editie van de Webwinkel Vakdagen. Die editie zoomde in op singlechannel- het online kanaal wat toen steeds meer voet aan de grond kreeg. Van singlechannel gingen we naar multichannel en van daaruit naar omnichannel. Tegenwoordig spreken we van digital commerce, waarbij je meerdere verkoop- en contactkanalen hebt en waarbij de consument centraal staat. Daarnaast maak je bij digital commerce gebruik van data om de kanalen zo goed mogelijk te kunnen koppelen en bedienen. Dat proces zal zich de komende tijd verder ontwikkelen.”

“Door de coronacrisis is er iets bijzonders gebeurd. De vraag naar online producten nam enorm toe doordat fysieke winkels hun deuren sloten wegens restricties. Online winkels speelden daarop in, waardoor zij een bizarre omzetgroei realiseerden. De hele keten moest uitbreiden; van nieuwe opslagruimtes tot aan nieuwe verpakkingsmachines, alles moest groter. Nu het coronavirus is overgewaaid, normaliseert de omzet weer maar blijven de kosten van de uitbreidingen langer doorlopen. De grote uitdaging voor webwinkels is om rendement te behouden.”

Welke thema’s staan centraal tijdens de zestiende editie?

In het algemeen geven we meer dan tweehonderd lezingen. Daar komen allerlei thema’s aan bod, waaronder business-to-business, fulfilment, crossborder, digital transformation, customer journey en privacy security. Daarnaast lichten we tijdens deze editie diverse actuele thema’s uit, zoals duurzaamheid, platformisering, customer journey en financiële duurzaamheid.”

“Duurzaamheid is een maatschappelijke uitdaging waar iedereen mee te maken heeft, zo ook de e-commerce. Binnen de e-commerce is het van belang dat je de hele keten bekijkt. Wanneer de last mile door een diesel-autootje wordt gereden, maar je verder alles op orde hebt, ben je al niet meer duurzaam. Het is dus voor iedereen een uitdaging.”

“Het thema customer journey is een belangrijk thema, want dat heeft alles te maken met het proces van digital commerce. Je bouwt namelijk alles om de klant heen en de klant moet centraal staan. Want, een klantrelatie is belangrijker dan een transactie. Je wilt de klant binden en weten of hij tevreden is. Consumenten kunnen namelijk continu switchen tussen kanalen, waardoor de uitdaging om de klant te volgen steeds groter wordt. Er hoeft nog maar iets kleins te gebeuren en men switcht alweer naar een ander kanaal. Het is dus belangrijk om te allen tijde contact te houden. Dat is een uitdaging, maar men zegt ‘de klant is koning’, en dat is echt zo.”

“‘Financiële duurzaamheid’ zoomt in op het behouden van het rendement door tips te geven over kostenbesparingen en ‘platformisering’ zet uiteen hoe men meer platformen in kan zetten om de omzet te laten groeien of om merken extra aandacht te geven.”

Hoe ziet u de toekomst voor het e-commerce landschap?

Het e-commerce landschap is ontzettend dynamisch. Dat maakt ook dat de vraag naar de Webwinkel Vakdagen groeit. Ter vergelijking: toen we onze beurs in 2022 draaiden (die plaatsvond in juni wegens uitstel door het coronavirus) zaten we voor de zestiende keer al volgeboekt. Iedere bezoeker moet zich op voorhand registreren en dat maakt dat ik nu al kan zeggen dat we dit jaar voorlopen op de beurs van 2020- wat ons hoogtepunt was. Ik verwacht dat we de komende jaren blijven groeien. Volgend jaar breiden we uit met een extra hal. Dan worden er een paar lezingzalen verplaatst, zodat er nog meer ruimte op de beursvloer overblijft. Hoe dat er precies uit gaat zien, staat nog onder constructie. Eerst maar eens genieten van deze editie.”