Handel tussen VK en EU daalt na Brexit: onderzoekers zien mogelijkheden

De handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU na Brexit blijft de mode-industrie treffen, met opmerkelijke dalingen in de Britse export en import sinds de overeenkomst in januari 2021 van kracht werd. Dit blijkt uit een recent rapport van Aston University, dat een uitgebreide analyse biedt van de impact van Brexit op verschillende sectoren, waaronder textiel en kleding.

Het rapport, getiteld 'Unbound: UK Trade Post Brexit', onthult dat de sectoren kleding, textiel, samen met de landbouw en materiaalintensieve sectoren, bijzonder hard zijn getroffen door de verhoogde handelsbelemmeringen. De onderzoekers hebben de maandelijkse import en export tussen het VK en de EU onderzocht, verdeeld in pre- en post-januari 2021 (toen de overeenkomst van kracht werd). De gegevens tonen een daling van 27 procent in de Britse export en een daling van 32 procent in de import uit de EU tussen 2021 en 2023.

Mogelijkheden voor groei

Onderzoekers onderstrepen dat de dalingen in export en import kansen vrijmaken voor sectorspecifieke beleidsinterventies. Zo ziet professor Jun Du van Aston University kansen voor verbetering door sectorspecifieke onderhandelingen en verfijning van douaneprocedures, wat kan helpen om de impact van de TCA te verzachten. “Met strategische beleidsaanpassingen kan de economische positie van het VK op de Europese markt weer versterken,” zegt Du.

Het rapport wijst ook op de mogelijkheden voor een strategische herconfiguratie van de Britse toeleveringsketens (bijvoorbeeld investeren in nieuwe technologieën, processen stroomlijnen of productaanbod aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden), wat de concurrentiepositie kan verbeteren. Oleksandr Shepotylo, medeauteur van het rapport, zegt: “Onze bevindingen wijzen op een ontkoppeling van het Verenigd Koninkrijk van de belangrijkste EU-markten voor eindproducten, gepaard gaand met een verschuiving in de Britse toeleveringsketens richting geografisch dichterbij gelegen EU-handelspartners voor export en kleinere landen voor import."