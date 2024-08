Handels- en domeinnamen The Next Closet verkocht aan doorstarter

De naam The Next Closet is overgenomen na het faillissement van het tweedehandsplatform. Niet alleen de handelsnaam is in nieuwe handen, maar ook de website, de domeinnamen, het klantenbestand en de social media accounts, zo blijkt uit een nieuw faillissementsverslag van de curator.

Enkele maanden eerder meldde de curator al dat er diverse gegadigden waren voor The Next Closet. Op dat moment was al duidelijk dat er vooral interesse was in de handelsnaam, merkrechten en andere immateriële activa. Voor deze activa is uiteindelijk 45.000 euro neergelegd, aldus het faillissementsverslag.

Wie de uiteindelijke overnamepartij is, wordt niet genoemd in het verslag. Het is dan ook niet duidelijk wat er op korte termijn zal gebeuren met de website van The Next Closet.