Doorstart The Next Closet in de maak

Nederlands resalebedrijf The Next Closet B.V. werd in april failliet verklaard, maar wordt mogelijk gered. Diverse partijen doorlopen momenteel het biedingsprotocol, zo wordt gemeld in het eerste faillissementsverslag. Geïnteresseerden toonden interesse in de immateriële activa van het bedrijf.

Al voordat het doek viel voor The Next Closet bleken diverse partijen geïnteresseerd te zijn in de overname van de bedrijfsactiviteiten, zo staat in het verslag. Een groot aantal partijen meldde zich na het faillissement dan ook bij de curator. De groep is geïnteresseerd in de immateriële activa, met andere woorden, de websites, de merkrechten, de domeinnamen, het knowhow van het personeel en de goodwill van het bedrijf. De doorstart is nog niet gerealiseerd, omdat partijen zich nog bevinden in het biedingstraject. Mets verwacht in een volgend verslag uitspraak te doen over het resultaat.

The Next Closet failliet door groeiende concurrentie op de markt

The Next Closet kon het hoofd niet boven water houden door toenemende concurrentie. De omzet en de winst liepen terug, waardoor het bedrijf in de rode cijfers terechtkwam. Door tegenvallende resultaten ging het resalebedrijf op zoek naar gelijke bedrijven die open stonden voor een fusie of een overname. Investeerders concludeerden uiteindelijk dat een fusie of een overname niet van de grond kwam, schrijft de curator, waarna zij besloten te stoppen met financieren. Door het gebrek aan financiering viel het doek voor The Next Closet op 9 april 2024. De activiteiten van het resaleplatform staan sinds het faillissement op non-actief.

Het resalebedrijf is, naar eigen zeggen, de grootste aanbieder van online tweedehands designermode in de Benelux. In 2018 maakte The Next Closet de stap naar België middels een investering van één miljoen euro. Een jaar later kreeg het bedrijf nog een kapitaalinjectie van 3 miljoen euro via investeringen van zittende aandeelhouders.

In 2021 maakte het bedrijf de eerste stap naar de fysieke retail door een concept store te openen aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Een jaar later werd daar een tweede winkel aan toegevoegd. Hier werkte The Next Closet samen met Batavia Stad Fashion Outlet.