Hans Anders Retail Groep gaat verder als Nexeye en gaat op overnamepad

De Hans Anders Retail Groep gaat verder als Nexeye. Het nieuws wordt als eerste gebracht door het Financieele Dagblad en op de website van de groep is de nieuwe naam ook al te zien, ondanks een officiële aankondiging. De groep is van plan om op overnamepad te gaan om zo schaalgrootte te bereiken.

Nexeye is op dit moment al het bedrijf van diverse optiekketens. Zo is er uiteraard Hans Anders, maar ook Eyes + more en Direkt Optik. Eind vorig jaar nam Nexeye de Belgische tak van Eyes + more over nadat het in 2019 al de Nederlandse tak in handen kreeg. In totaal heeft het 724 winkels en draaide het een omzet van 267,6 miljoen euro in het boekjaar dat eindigde in januari 2021. Recentere gedeponeerde jaarcijfers zijn er niet, aldus het FD. Nexeye heeft een value-for-money strategie. Dit houdt in dat de items scherp geprijsd zijn en gefocust wordt op een goede service.

“We zijn klaar om op eigen kracht winkels te blijven openen, of een optiekketen aan onze groep toe te voegen,” aldus CEO van de groep tegen het Financieele Dagblad. Voor overnames heeft de topman zijn oog op de vijf Europese landen waarin de bedrijven uit de groep actief zijn, of ergens anders op het Europese continent. Het doel is om een grote Europese speler te worden met als doel betere prijzen te bedingen bij leveranciers en investeringen in technologie gemakkelijker te kunnen dragen, aldus het FD in het artikel. Zo heeft de groep al eerder geïnvesteerd in digitalisering en werken de diverse ketens uit het portfolio al samen op het gebied van inkoop en logistiek.

De reden voor de naamsverandering licht in het internationale karakter van de groep. De topman geeft tegen de krant aan dat veel leveranciers bij de naam Hans Anders Retail Groep toch voornamelijk aan Nederland en België dachten, terwijl de groep ook in Duitsland, Oostenrijk en Zweden actief is met Eyes + more en Direkt Optik. De namen van de ketens in het portfolio van de groep worden niet gewijzigd.