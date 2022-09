Harris Reed benoemd tot creatief directeur Nina Ricci

De 26-jarige Harris Reed is benoemd tot creatief directeur van Nina Ricci, zo meldt het het Franse modehuis in een persbericht. Reed is daarmee tot dusver de jongste ontwerper die de functie in het in 1932 opgezette merk te bekleedt. Het was nog maar in 2020 dat hij afstudeerde van de Londense kunstschool Central Saint Martins.

Sinds die tijd heeft Reed een reputatie opgebouwd voor zijn theatrale mode-momenten, zoals wederom bewezen werd met een recente show tijdens de laatste London Fashionweek, waarbij opera een centrale rol speelde. Zijn ontwerpen werden in het verleden onder andere gedragen door Alessandro Michele, Emma Watson, Harry Styles en Lil Nas X. De ontwerper zal naar verwachting begin volgend jaar zijn eerste Ricci collectie onthullen en "nieuwe perspectieven bieden op de archieven en het levenslange vakmanschap van het huis", zo staat in het persbericht vermeldt.

Voormalige creatief directeuren van Nina Ricci, Lisi Herrebrugh en Rushemy, de Nederlandse ontwerpers achter het modemerk Botter, legden hun functies bij het Franse modehuis [begin dit jaar](https://fashionunited.nl/nieuws/mensen/lisi-herrebrugh-en-rushemy-botter-stappen-op-als-creatief-directeuren-nina-ricci/2022013152520) neer om zich verder te focussen op Botter. “Na 3,5 jaar aan het creatieve hoofd van Nina Ricci, hebben we gezamenlijk besloten het partnerschap te beëindigen,” zo was destijds te lezen in een statement op Instagram. “We voelen dat dit de juiste tijd is om al onze aandacht te vestigen op Botter, dat nu nieuwe spannende tijden in gaat en wat we naar een hoger niveau zullen tillen.”

Er wordt verwacht dat Reed, bekend staande als pionier voor genderfluïde mode, zich net als Botter zal gaan focussen op genderneutrale designs. Zo meldde hij in het persbericht: "Ik ben enthousiast om het landschap van wat vrouwelijkheid betekent in mode en schoonheid uit te dagen in zo'n iconisch huis."