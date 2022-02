Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter stappen op als creatief directeuren Nina Ricci

Creatief duo Botter stapt op als creatief directeuren modehuis Nina Ricci

Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter worden in 2018 aangekondigd als de nieuwe creatief directeuren van modehuis Nina Ricci. Op dat moment heeft het duo al een indrukwekkend cv met onder andere de winst van de prestigieuze Hyères-prijs en de nominatie voor de LVMH Prize. De afstudeercollectie van Botter leverde de ontwerper ook al vijf Belgian Fashion Awards op. Kort na de aanstelling bij Nina Ricci dingt het duo ook mee naar de International Woolmark Prize met hun eigen merk Botter.

Bij hun aanstelling bij Nina Ricci wordt verwacht dat het duo een hedendaags rauw randje brengt bij het merk dat bol staat van vrouwelijkheid en erfgoed. Herrebrugh en Botter voelen zich dan ook ‘zeer geïnspireerd door de nieuwe, vrouwelijke en subtiele waarden die Nina Ricci een prachtige ode aan vrouwelijkheid maken’. “We hebben als doel een nieuwe ziel te creëren, een ziel die bij deze tijd past, eenvoudig doch geraffineerd, sterk doch positief,” aldus het duo destijds.

Herrebrugh en Botter maken dan ook meteen impact met hun eerste collectie voor het merk. De nieuwe ziel van het modehuis wordt vormgegeven door middel van tailored items en een neutraal kleurenpalet dat overging naar kleurrijke a-lijn maxi-jurken in zowel lichtblauw en oranje als lange wollen jassen met een knipoog. Zo was een van de sprekende ontwerpen een lange grijze jas met daarop de illusie van een blauw badpak. Het silhouet van een badpak was bij meerdere items terug te zien, de ene keer aanweziger door blauw vilt dan de andere keer wanneer het subtiel werd gesuggereerd door stiksels. Een vleug van Botter was ook duidelijk te zien in de collectie, Herrebrugh en Botter verwerken altijd hun Caribische erfgoed in het werk dat ze doen. Zo werd een jas geverfd waardoor het de illusie van zand kreeg. Ook alle referenties naar het strand zijn een knipoog van het duo.

Niet alleen het erfgoed van het merk Botter is goed terug te zien in het debuut van het ontwerpersduo, ook ontwerpen van Nina Ricci, de van oorsprong Italiaanse ontwerper, zijn terug te zien. Bijvoorbeeld de hoeden, gemaakt in samenwerking met Chéri-Bibi, die doen denken aan de vilten hoeden die Ricci in de jaren ‘50 en ‘60 maakte. De badpakvormen waren ook een referentie naar een oud campagnebeeld van Nina Ricci waar Botter en Herrebrugh inspiratie uit haalden.