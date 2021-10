‘Harrods-eigenaar geinteresseerd in overname Selfridges’

De Qatar Investment Authority, die de eigenaar is van warenhuizen Harrods en Printemps, heeft interesse in een overname van Selfridges, zo meldt The Mail on Sunday. De Britse krant baseert zich op ‘bronnen met kennis van de onderhandelingen’.

Het investeringsfonds is naar verluidt de favoriet voor de overname van het bedrijf. Het gaat hierbij alleen om de warenhuizen van Selfridges, niet om de andere bedrijven die onderdeel zijn van de Selfridges Group zoals Brown Thomas, Arnotts, Holt Renfrew en de Bijenkorf.

Al langere tijd komen berichten in de media naar buiten dat de eigenaren van Selfridges mogelijk de hele groep of alleen de Selfridges-warenhuizen willen verkopen. De Weston-familie is volgens de berichten op zoek naar minstens 4 miljard pond voor een verkoop, omgerekend 4,7 miljard euro.