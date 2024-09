Harrods onderzoekt of huidig ​​personeel betrokken was bij beschuldigingen tegen voormalige eigenaar

Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de BBC, heeft het Britse warenhuis Harrods laten weten dat er momenteel een intern onderzoek gaande is naar aanleiding van beschuldigingen tegen de overleden voormalige eigenaar, Mohamed Al Fayed.

Let op: Dit artikel bevat korte beschrijvingen van seksueel misbruik die sommigen als verontrustend kunnen ervaren.

In een gesprek met de media zegt de retailer dat het “aan het onderzoeken was of er huidig ​​personeel direct of indirect bij de beschuldigingen betrokken was”, en voegde eraan toe dat het in direct contact stond met de Metropolitan Police.

De beschuldigingen tegen Al Fayed, die vorig jaar overleed, worden gedetailleerd beschreven in een onthullend artikel van de BBC. Oud-werknemers, waarvan de meesten anoniem willen blijven, beweren dat Al Fayed hen had verkracht of seksueel had misbruikt toen hij aan het hoofd van de winkel stond.

Een voormalige werknemer, in het rapport bekend als Jessica, zegt dat een manager die nog steeds bij Harrods werkt, haar negeerde toen zij klaagde over het ongepaste gedrag van Al Fayed.

Volgens haar beschuldigingen had Al Fayed Jessica in 2008 tegen een muur geduwd en haar seksueel misbruikt toen ze 22 was. Jessica beweert dat ze destijds naar HR was gegaan om te klagen en haar ontslag in te dienen, maar dat ze zich te geïntimideerd voelde om de aanval in de vergadering te beschrijven.

Ze bracht echter wel details naar voren over het ongepaste gedrag van Al Fayed, maar voelde zich bedreigd en gedwongen om een ​​document te ondertekenen waarvan zij dacht dat het een geheimhoudingsverklaring was door “meerdere mensen in de kamer”.

Jessica is een van de ruim twintig oud-werknemers die naar voren kwamen in het BBC-rapport. Ze hebben allemaal verhalen verteld over seksueel misbruik en verkrachting van Al Fayed.

Harrods heeft inmiddels bevestigd dat er sinds 2023 een intern onderzoek gaande is en dat er een niet-uitvoerend comité is opgericht om de problemen die voortvloeien uit de beschuldigingen aan te pakken.

Het bedrijf voegde toe: "De schikkingsprocedure van Harrods is ontworpen in overleg met onafhankelijke externe advocaten en experts op het gebied van letselschadezaken.

"Alle claims die tot nu toe en in de toekomst zijn afgehandeld, zullen worden gebaseerd op de begeleiding van deze externe personen om snelle en onpartijdige uitkomsten voor de slachtoffers te garanderen."