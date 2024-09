Voormalig Harrods-baas beschuldigd van seksueel misbruik in nieuw onderzoek

Meer dan 20 vrouwen hebben zich gemeld als onderdeel van een BBC-onderzoek waarin wordt beweerd dat ze seksueel zijn misbruikt door voormalig Harrods-baas Mohamed Al Fayed, die vorig jaar op 94-jarige leeftijd overleed.

Let op: Dit artikel bevat korte beschrijvingen van seksueel misbruik die sommigen als verontrustend kunnen ervaren.

In een nieuw uitgebracht documentaire en podcast, 'Al-Fayed: Predator at Harrods', onthult de BBC bewijs van beschuldigingen tegen de overleden baas, met getuigenissen van meer dan 20 voormalige vrouwelijke werknemers, waarvan er vijf zeiden dat ze door Fayed waren verkracht en anderen zeiden dat ze seksueel waren misbruikt.

Degenen die betrokken waren bij het onderzoek beschreven hoe de voormalige eigenaar van Harrods de etages van het warenhuis zou inspecteren, jonge vrouwelijke assistentes zou identificeren die vervolgens zouden worden gepromoveerd om op de kantoren boven te werken. De gemelde incidenten vonden plaats in Londen, Parijs, Saint-Tropez en Abu Dhabi, op de kantoren van Harrods, in Fayeds eigen appartement of tijdens overzeese reizen.

"Mohamed Al Fayed was een monster, een seksueel roofdier zonder enig moreel kompas," deelt een van de anonieme slachtoffers die op dat moment een tiener was toen Fayed haar naar verluidt had verkracht. "We hadden allemaal zo'n angst. Hij kweekte actief angst. Als hij zei 'spring' zouden werknemers vragen 'hoe hoog'."

Fayed had eerder met beschuldigingen van seksueel misbruik te maken gehad terwijl hij nog leefde, maar hij had juridische stappen weten te vermijden. In 1997 had het ITV-programma 'The Big Story' getuigenissen uitgezonden van voormalige Harrods-werknemers waarin werd beweerd dat Fayed vrouwen seksueel had lastiggevallen. Een soortgelijk verhaal stond later centraal in een aflevering van Channel 4 Dispatches uit 2017, toen Fayed werd beschreven als zijn slachtoffers te hebben "gegroomd".

In 2008 had hij ook vragen moeten beantwoorden van de Metropolitan Police na een beschuldiging van seksueel misbruik van een 15-jarig schoolmeisje. De zaak werd uiteindelijk door het Crown Prosecution Service afgezien.

Sinds de publicatie van het BBC-onderzoek hebben de huidige eigenaren van Harrods gereageerd op de inhoud ervan, tegen het mediabedrijf zeggen ze "absoluut geschokt" te zijn door de beschuldigingen en dat de slachtoffers van Fayed in de steek waren gelaten.

De verklaring vervolgt: “Het Harrods van vandaag is een heel andere organisatie dan de organisatie die tussen 1985 en 2010 eigendom was van en werd gecontroleerd door Al Fayed. Het is een organisatie die het welzijn van haar werknemers centraal stelt in alles wat we doen.”