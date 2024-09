Ex-modemagnaat Peter Nygard krijgt 11 jaar gevangenisstraf voor seksueel misbruik

Peter Nygard, de voormalige eigenaar van een mode-imperium, is maandag in Toronto veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van vier vrouwen. Dit is pas het eerste van meerdere rechtszaken die hij moet ondergaan.

De 83-jarige Nygard zit sinds december 2020 in de gevangenis. Hij wordt beschuldigd van tientallen verkrachtingen en aanrandingen in Canada en de Verenigde Staten.

“Peter Nygard is een seksueel roofdier”, zei rechter Robert Goldstein, rechter bij het Hooggerechtshof van Toronto. “Hij is ook een voorbeeld van een Canadees succesverhaal dat helemaal mis is gegaan”, merkte hij op in zijn vonnis, eraan toevoegend dat hij “zijn rijkdom en macht gebruikte om vier seksuele aanvallen te plegen.”

Zijn straf werd verschillende keren uitgesteld en valt bijna een jaar nadat hij in november 2023 schuldig werd bevonden aan het misbruik maken van zijn status als manager van een van Canada's grootste dameskledingfabrikanten om tussen 1988 en 2005 verschillende vrouwen en een jong meisje van 16 jaar seksueel te hebben misbruikt.

Gerri Wiebe, de advocaat van Nygard, die de feiten blijft ontkennen, gaf aan dat haar cliënt van plan was in beroep te gaan tegen dit vonnis en zijn veroordelingen.

De aanklager eiste minimaal 15 jaar gevangenisstraf voor de 83-jarige voormalige zakenman, die sinds zijn arrestatie in 2020 vastzat. De verdediging eiste een straf van zes jaar, onder verwijzing naar zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid.

In zijn toespraak benadrukte de rechter het “grote geweld” van de verdachte, “de duur van zijn aanvallen” en “de manipulaties die werden gebruikt om de slachtoffers in (zijn) privé-appartement te brengen”.

Hij merkte ook op dat Nygard, aanwezig in een rolstoel, met een zwarte kap op zijn hoofd en een wit vizier over zijn ogen om zich te verbergen voor het licht, zijn gedrag door de jaren heen niet had gematigd.

'Vier jaar hel'

In de volle rechtszaal waren ook slachtoffers uit Canada en de VS aanwezig van de man die door sommigen als een "monster" werd omschreven.

"We hebben eindelijk een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen," zei een van de eisers, wiens identiteit door de rechtbank wordt beschermd. "De weg was lang en vol obstakels, maar we hebben het gehaald," voegde ze eraan toe, waarbij ze benadrukte dat ze "vier jaar hel" had doorgemaakt.

De beschuldigde, een vriend van Hollywood-sterren die reisde in een privéjet met zijn naam in grote letters en bekend stond om de weelderige feesten in zijn enorme huizen in de Bahama's en Los Angeles, had bij de opening van zijn proces niet schuldig gepleit.

Wekenlang vertelden de slachtoffers dat ze "opgesloten" waren door Nygard. Ze bevonden zich in een kamer met een bed en een bar, waarvan de deur, zonder handvat, was afgesloten met een code.

De val van een imperium

Vóór zijn arrestatie vertelde deze zakenman, een Finse immigrant die als kind in Canada arriveerde, graag het verhaal van zijn ongelooflijke opkomst: vanuit het niets zette hij vanuit Winnipeg (zuidoost) een mode-imperium op.

Hij richtte het grootste dameskledingbedrijf in Canada op, met maar liefst 170 winkels verspreid over het hele land. Zijn vermogen werd in het verleden gewaardeerd op 850 miljoen dollar (ruim 575 miljoen euro).

Maar het stortte allemaal ineen in 2020, toen de politie zijn hoofdkantoor in Manhattan binnenviel en zijn bedrijf kort daarna faillissementsbescherming aanvroeg.

In hetzelfde jaar werd hij in Canada gearresteerd nadat een klokkenluider afbeeldingen had gepubliceerd waarop een 17-jarig meisje danste op een stripperpaal in het privévliegtuig van Nygard.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.