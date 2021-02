Hatch x Havaianas: De verrassende waarde van de implementatie van een digitale showroom

Innovatie heeft altijd centraal gestaan in de mode-industrie. Er kan echter gerust worden gesteld dat de uitbraak van COVID-19 de behoefte aan innovatieve oplossingen heeft benadrukt en tegelijkertijd de digitale verschuiving van de industrie heeft versneld. Met de introductie van sociale afstand, lockdown-maatregelen en nieuwe beperkingen om redenen van veiligheid en hygiëne, moesten modemerken en retailers zich snel aanpassen en nieuwe manieren van werken vinden om de toekomst van hun bedrijven veilig te stellen. Vooral op het gebied van de groothandel, moesten veel merken het proces opnieuw uitvinden terwijl ze tegelijkertijd de relatie met hun klanten in stand moesten houden.

Het leidende Braziliaanse lifestyle-merk Havaianas was een van de eersten die snel nieuwe oplossingen heeft omarmd om hun groothandelsactiviteiten te stroomlijnen, aangezien de lockdown-maatregelen het voor klanten onmogelijk maakten om hun fysieke showrooms te bezoeken. Op zoek naar een virtuele showroom-tool, was het slipper-merk uit Alpargatas de eerste klant die een licentie kreeg voor de in Amsterdam gevestigde digitale showroomsoftware Hatch voor de EMEA-regio. Door de software en digitale oplossingen van Hatch te implementeren, kon Havaianas zijn inspanningen op het gebied van digitalisering binnen het bedrijf versnellen en tegelijkertijd in 2020 een volledig virtueel geleide groothandelervaring bieden. Het Braziliaanse merk voerde zijn volledige verkoop voor het seizoen 2021 digitaal uit en creëerde een gestroomlijnd, veilig en consistent verkoopproces voor zijn groothandelsteam in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

“We dachten er al over na om over te schakelen naar een digitaal platform, maar met de vele dingen die vorig jaar plaatsvonden, deed COVID-19 ons beseffen dat we geen andere keuze hadden dan ons aan te passen. De fysieke monsters voor het seizoen zouden niet op tijd aankomen”, zegt Merel Werners, EMEIA Marketing Director bij Havaianas. Het merk had al gehoord over Hatch en zijn digitale showroomsoftware en eind april 2020 besloten ze om hun showroom-tool te implementeren. Het duurde acht weken om het hele platform op te zetten, van het ondertekenen van het contract tot aan de lancering van de virtuele showroom. En sindsdien heeft Havaianas niet meer achteromgekeken. Door gebruik te maken van de digitale showroom van Hatch kan Havaianas zijn aankomende collecties online aan klanten presenteren, waardoor een efficiënt, flexibel en duurzaam koopproces wordt gecreëerd. Tegelijkertijd zijn er minder kosten en monsters nodig en neemt de verkoop toe.

Door de nieuwe collectie digitaal aan klanten te presenteren, waren er vrijwel geen fysieke monsters meer nodig', waardoor het voor Havaianas eveneens een overstap naar meer duurzaamheid werd. “We gingen van 100 procent werken met fysieke monsters voor 2020 naar 0 procent voor 2021, wat heel veel is”, legt Werners uit. In de toekomst wil Havaianas fysieke monsters maken van zijn nieuwere modellen en innovatieve producten, zodat klanten persoonlijk met hen kunnen communiceren in de fysieke showrooms, maar de rest zal digitaal blijven. "We werken eraan om een betere balans te vinden; van 15 tot 20 procent van de nieuwe collecties zullen er fysieke monsters zijn, de rest wordt digitaal getoond." Door grote touchscreens in zijn fysieke showrooms te implementeren, wil Havaianas ook het digitale en fysieke samenbrengen in één consistent, gestroomlijnd verkoopproces. Op deze manier kunnen verkoopagenten in de hele regio dezelfde procedure volgen bij het presenteren van de nieuwste collectie aan potentiële klanten, waarbij het aanbod wordt aangepast aan hun doelgroep en markt. “Het kunnen creëren van een consistent verhaal over de ervaring en het traject van Havaianas en hun producten heeft ons verkoopteam onverwachte toegevoegde waarde opgeleverd", zegt Werners. "Als je een wereldwijd merk wilt zijn, moet je een consistente boodschap aan klanten en consumenten overbrengen en dat begint bij jouw merkboodschap en producten."

Uiteindelijk vond 90 procent van de groothandelsbijeenkomsten van Havaianas met klanten vorig jaar virtueel plaats, maar dat had geen enkele invloed op de zakelijke groothandelsactiviteiten. Het verkoopseizoen voor 2021 was een van de meest succesvolle tot nu toe. “Het is moeilijk te zeggen waarom we zo'n succesvol verkoopseizoen hebben gehad, maar de digitale showroom heeft ons zeker geholpen om ons seizoen tot een succes te maken. Zonder de showroom zou het onmogelijk zijn geweest om onze nieuwe collectie aan klanten te laten zien. " Via de digitale showroom creëerde Havaianas een naadloze klantreis, waarbij belangrijke content zoals marketingvideo's, 360-graden productfoto's en productinformatie op één enkel platform werd gedeeld. Over het algemeen was de feedback van klanten zeer positief en veel klanten deelden hun enthousiasme voor de digitale showroom met Havaianas. "Hoewel er niets boven persoonlijke interactie gaat, kijken we er naar uit om onze klanten binnenkort opnieuw te ontmoeten en ze te verwelkomen in onze fysieke showrooms, met de toevoeging van de digitale showroom."

Het is niet verwonderlijk dat sommige vertegenwoordigers van Havaianas een beetje ongerust waren over de omschakeling van fysieke naar digitale verkoop. Maar uiteindelijk is het hun gelukt, met wat hulp en training van Hatch. “Vroeger zeiden we 'Geen monsters, geen verkoop', maar door COVID-19 is dit volledig veranderd. Het menselijk ras is zeer flexibel, zolang we maar goede alternatieven hebben die werken. " Niet iedereen in het groothandelsteam is erg digitaal onderlegd, maar zodra mensen de software begonnen te gebruiken, genoten ze er echt van - "vooral het feit dat alles op één plek gecentraliseerd was", voegt Werners toe. De positieve feedback die Havaianas van hun klanten ontving, versterkte ook hun zelfvertrouwen en onderstreepte hun beslissing.

De extra veiligheidsmaatregelen die de software van Hatch biedt, zoals het feit dat klanten en het verkoopteam van Havaianas thuis konden blijven en toch gewoon zaken konden doen, waren een ander onverwacht positief resultaat. Vertegenwoordigers konden gemakkelijk meer vergaderingen in één dag passen, omdat ze geen tijd met reizen verloren en zich geen zorgen hoefden te maken over het fysiek opruimen of organiseren van de showroom tussen vergaderingen door. “Het implementeren van de digitale showroom van Hatch is een grote meerwaarde gebleken voor onze groothandel. Onze CEO, Roberto Funari, zegt dat het merk vier pijlers heeft: Globalisering van het merk, Digitalisering, Innovatie en Duurzaamheid. Ik geloof dat alle vier de pijlers op één lijn liggen met de digitale showroom - met name de onderdelen innovatie, digitaal en duurzaamheid. " Over het algemeen is Havaianas buitengewoon tevreden met zijn meest recente digitale oplossingen, waardoor het bedrijf zich aangemoedigd voelt om met Hatch te blijven samenwerken en de juiste balans te vinden tussen online en offline showrooms. “We werken er samen aan om onze collectie voor 2022 nog beter te maken."