Havaianas groeit op internationale markt in derde kwartaal van boekjaar 2022

Het Braziliaanse slippermerk Havaianas ziet het het verkoopvolume internationaal (in alle landen, behalve Brazilië) stijgen naar 7 miljoen paar. Dat zorgt voor een omzetstijging van vijftien procent, zo meldt Alpargatas, het moederbedrijf van Havaianas in een financieel verslag.

De internationale netto-omzet van Havaianas bedraagt 46 miljoen dollar, omgerekend 44,3 miljoen euro. Dat komt neer op 23 procent van de totale omzet van Alpargatas, een stijging van 12 procent in constante valuta van de omzet in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Wereldwijd (internationaal inclusief Brazilië) komt de netto-omzet van Havaianas in het derde kwartaal 2022 neer op 204 miljoen dollar (196,6 miljoen euro). Dat is 12 procent meer - in constante valuta - dan in het derde kwartaal 2021. De groei zegt het bedrijf te danken aan de groei in volume op de internationale markten en de groei in omzet per ‘Havaianas Brasil’-paar.

De totale recurrente EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van Havaianas bereikt 34 miljoen dollar (32,7 miljoen euro), zo staat in het financieel verslag. De recurrente nettowinst bedraagt 20 miljoen dollar (19,2 miljoen euro).

Roberto Funari, CEO van Alpargatas, in het persbericht: “Globalisering is een strategische pijler van het bedrijf. We gaan vooruit en boeken mooie resultaten. In sommige van de belangrijkste markten was onze groei zelfs nog expressiever. We bereikten meer dan 17 procent van het volume in de EMEA-regio, meer dan 47 procent in de LATM-regio (Latijns-Amerika) en meer dan 32 procent in de APAC-regio’s via distributeurs.”