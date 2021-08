Havaianas rapporteert groei in tweede kwartaal

De omzet van slippermerk Havaianas groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 63 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020, op basis van constante valuta. Dat meldt Alpargatas, de eigenaar van het merk, in een persbericht. De omzet kwam uit op circa 100 miljoen dollar (omgerekend 84 miljoen euro). In Europa steeg de omzet met 41 procent.

De verbeterde verkoopcijfers waren mede te danken aan groei in internationale markten, uitbreiding van het portfolio met verschillende productvernieuwingen, en toenemende digitalisering - een belangrijk focuspunt van het merk. “We zien wereldwijd nog steeds een sterke vraag naar het merk dat, in lijn met casual modetrends, prioriteit heeft gegeven aan comfort en de migratie van gebruikers die op zoek zijn naar digitale ervaringen. Deze trends hebben Havaianas wereldwijd versterkt”, zegt Beto Funari, president van Alpargatas.

De EBITDA-marge van Havaianas behaalde een recordhoogte, zo schrijft het merk. Internationaal kwam de marge uit op dertig procent, een groei van ongeveer negen procentpunt tegenover 2020.