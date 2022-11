Helft Nederlanders bereid extra betalen voor duurzamere bezorgmethoden

De helft van de Nederlanders is bereid nog extra te betalen voor duurzamere bezorgmethoden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een toeslag waarmee CO2-neutrale verzending kan worden gerealiseerd, of herbruikbare verpakkingsmaterialen. Dat blijkt uit onderzoek van Seven Senders onder 3.500 respondenten van boven de zestien jaar in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje. Seven Senders is een platform dat productverkopers koppelt aan bezorgdiensten.

Daarmee hangt Nederland wel onderaan de curve: in Italië zegt 65 procent van de respondenten wel meer te willen betalen, in Duitsland zestig. In Spanje en Frankrijk gaat het om respectievelijk 59 en 58 procent. Over het algemeen zijn respondenten bereid een extra bedrag te betalen van tussen de tien en veertig cent, met enkele uitschieters naar vijftig cent en daarboven.

De hoogte van bezorgkosten lijkt voor consumenten in de zeven West-Europese landen over het algemeen minder belangrijk te worden bij het kiezen van een webshop. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat 32 procent bezorgkosten het belangrijkste criterium acht bij het kiezen van een online winkel om hun product aan te schaffen. Vorig jaar was dat nog 55 procent. In Nederland ligt met 22 procent ver onder het gemiddelde: daar tellen andere factoren, zoals betrouwbaarheid en snelheid van bezorging, sterker mee.

Tegelijkertijd zegt 35 procent van de ondervraagde Nederlanders het vanzelfsprekend te vinden dat bestellingen vanaf twintig euro gratis worden verzonden. Van alle ondervraagden in het onderzoek verwacht ruim zestig procent bovendien dat het retourneren van producten gratis is.