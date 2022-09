'Helft transacties Selfridges resale, reparatie, verhuur of hervulling tegen 2030'

Warenhuis Selfridges wil tegen 2030 dat de helft van de transacties komen uit resale, reparatie, verhuur of hervulling. Het bedrijf meldt dit tegen krant The Guardian.

Het warenhuis geeft aan dat het reageert op de stijgende vraag van klanten om duurzamer te winkelen. Afgelopen jaar verkocht het 240 procent meer tweedehands items, faciliteerde het 28.000 repartaties, verhuurde het 2.000 items en deed het 8.000 hervullingen van producten.

"Het belangrijkste is om mensen te laten nadenken over hoe ze het leven van een product kunnen verlengen. We stellen klanten in staat nieuw leven in hun garderobe te brengen zonder nieuwe producten te kopen," aldus Andrew Keith, managing director van het warenhuis, tegen The Guardian.