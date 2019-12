Hema en Jumbo bereiken overeenkomst samenwerking - Jumbo neemt 17 winkels over

Hema en Jumbo Supermarkten hebben een overeenkomst bereikt over hun samenwerking in Nederland en België. Afgelopen november werd al duidelijk dat Hema en Jumbo gingen samenwerken. Destijds werd een principe overeenkomst bereikt.

De samenwerking tussen Hema en Jumbo Supermarkten bestaat uit diverse onderdelen. Allereerst zal Jumbo huurcontracten overnemen van 17 winkellocaties, voornamelijk stadslocaties, zo is te lezen in het persbericht. Deze locaties bevinden zich in Nederland en België. De overgang van de panden van Hema naar Jumbo zal de komende drie jaar gefaseerd plaatsvinden. “Voordat de winkels overgaan naar Jumbo, is het de doelstelling dat Hema in de desbetreffende verzorgingsgebieden nieuwe vestigingen met de laatste winkelformule zal openen,” aldus het bericht. Het winkelnetwerk van Hema blijft hierdoor intact en er wordt daardoor ook geen banenverlies verwacht.

Het bedrag dat Jumbo betaalt voor de overname van de Hema-winkels zal door de warenhuisketen worden ingezet voor de vermindering van de schuld van Hema. Over de financiële details van de transactie doen de partijen geen uitspraken, zo is te lezen in het document.

Naast de overname van de winkels zullen Jumbo en Hema ook samenwerken op zes stationslocaties. Hier gaan de twee partijen een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen waarbij Jumbo het food assortiment levert.

Zoals in november al aangegeven, gaat Jumbo supermarkten stapsgewijs Hema artikelen verkopen. Het gaat hier om het non-food aanbod van Hema. Denk aan kookgerei, tafelaankleding, theedoeken, glazen, feest- en seizoensartikelen en kaarsen. Dit assortiment zal ook te koop zijn via jumbo.com. De samenwerking wordt gezien als een versterking van de Jumbo winkels en Jumbo biedt op zijn beurt extra omzetkansen voor Hema door het winkelnetwerk in Nederland en België. “De overeenkomst past in de strategie van hema om uit te groeien naar een wereldwijd merk en in de strategie van Jumbo om ervoor te zorgen dat klanten voor werkelijk al hun boodschappen bij Jumbo terecht kunnen,” aldus het persbericht.

“Vandaag zetten we belangrijke stappen voor de toekomst van Hema, onze klanten en collega’s,” aldus Hema CEO Tjeerd Jegen in het bericht. “We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Jumbo, die past in onze strategie om via partnerschappen onze marktpositie in onze thuismarkten te versterken. Onze oer-Hollandse merken passen goed bij elkaar en er is een duidelijke klik tussen Hema en Jumbo. De mogelijkheden van onze samenwerking zijn eindeloos, van combinatiewinkels tot het verkopen van Hema-artikelen via de winkels van Jumbo.” Naast de fysieke samenwerking tussen de winkels is Hema de komende vier jaar ook co-sponsor van de Team Jumbo-Visma wieler- en schaatsploegen.

Beeld: Hema newsroom