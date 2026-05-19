Hema realiseert omzet- en winstgroei in jubileumjaar

Voor Hema is het honderdjarig jubileumjaar feestelijk van start gegaan. De retailer begint 2026 niet alleen met een jubileumviering, maar ook met stijgende omzet- en winstcijfers, vernieuwde winkels en een groeiende waardering van klanten. In boekjaar 2025 realiseerde Hema een bruto omzet van 2,3 miljard euro, een stijging van 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Hema publiceerde op de corporate website.

De operationele winst, exclusief eenmalige posten, steeg met 16,1 procent naar 108,2 miljoen euro. De winst vóór belastingen kwam uit op 59,4 miljoen euro, een stijging van 48 procent.

Volgens Hema bleef de groei zichtbaar in alle categorieën, waaronder dagelijkse essentials, food, beauty en seizoensproducten. Het bedrijf noemt onder meer het vernieuwde assortiment lippenstiften met navulbare verpakkingen en de nieuwe servieslijn ‘Puur’ als voorbeelden van productvernieuwing.

Vernieuwd winkelbestand

Daarnaast zette Hema de vernieuwing van het winkelbestand voort. In 2025 kregen 125 winkels de zogenoemde Hema-100 uitstraling. Franchisenemers openden daarnaast 82 vernieuwde winkels. In totaal zijn inmiddels 300 van de 770 winkels aangepast aan het nieuwe winkelconcept. Volgens Hema zorgen de vernieuwde winkels voor meer bezoekers, hogere verkopen en een hogere klanttevredenheid.

Op duurzaamheidsvlak meldt Hema dat de Nederlandse winkels inmiddels volledig gebruikmaken van windenergie. Mede daardoor is de CO2-uitstoot in 2025 verder gedaald.

CEO Saskia Egas Reparaz stelt in een toelichting dat Hema “koersvast” blijft investeren in betaalbare kwaliteit, winkelvernieuwing en de online propositie. Volgens de topvrouw past de familie Van Eerd als langetermijnaandeelhouder bij die strategie.