Hema bestaat 100 jaar: een chronologische blik op de Hollandse retailer

Hema bestaat 100 jaar – en dat vieren we natuurlijk met rookworst, tompouce en een blik op een eeuw retailgeschiedenis van de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (H.E.M.A). De winkelketen opende op 4 november 1926 voor het eerst haar deuren in de Kalverstraat in Amsterdam. En de rest is geschiedenis.

Het honderdste jubileumjaar van Hema begint met een strategische mijlpaal: Mississippi Ventures rondt de overname van de resterende 50 procent van de aandelen af, waardoor de retailer volledig in handen komt van Van Eerd Retail, de holding achter onder meer Jumbo. Volgens Hema markeert dit het begin van een nieuwe groeifase, met extra ruimte voor investeringen in merkontwikkeling, winkelvernieuwing en klantervaring. CEO Saskia Egas Reparaz spreekt van een stevig fundament voor verdere groei, terwijl voorzitter Colette Cloosterman-van Eerd aangeeft dat wordt gekeken waar Hema en Jumbo elkaar kunnen versterken, met behoud van zelfstandige merken.

4 November 1926 - Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam

Hema, destijds nog bekend als Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (H.E.M.A), opent op 4 november 1926 voor het eerst haar deuren. De eerste vestiging van het warenhuis bevindt zich in de Kalverstraat in Amsterdam. Aan het hoofd van het bedrijf staan oprichters Arthur Isaac en Leo Meyer, beiden voorheen werkzaam als directeur-generaal bij warenhuis Bijenkorf. Isaac en Meyer introduceren een Amerikaans model op de Nederlandse winkelmarkt door duizenden artikelen voor dagelijks gebruik "uitsluitend tegen eenheidsprijzen" te verkopen. Alle producten kosten 10, 25 of 50 cent. De eerste klant van de oer-Hollandse keten is mevrouw Moerkerk-van der Pol.

HEMA Kalverstraat 1e winkel eind jaren 20 Credits: Corporate Hema archiefbeeld

1927 - Teller Hema-winkels staat een jaar later op tien

Een jaar na de oprichting wordt de eerste locatie buiten de hoofdstad geopend en anno 1928 zijn er al tien H.E.M.A-vestigingen. Het bedrijf weet zich te onderscheiden van andere warenhuizen en retailers door van elk product in het assortiment slechts één variant aan te bieden.

Het bedrijf kampt echter in het begin wel met een imagoprobleem. De burgers uit de hogere klassen willen niet gezien worden in dit warenhuis en degenereren de afkorting H.E.M.A. tot ‘Hier Eet Men Afval’. Toch komt het veel voor dat de rijke burgers stiekem hun bedienden naar de winkel sturen om toch inkopen te kunnen doen bij de goedkope winkel.

1940-1945 Tweede Wereldoorlog

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog telde Hema bijna 300 Joodse medewerkers. Al snel wordt het bedrijf 'Jodenvrij' gemaakt, maar het warenhuis probeert de ontslagen werknemers waar mogelijk te helpen. Dit wordt niet makkelijk gemaakt door het Duitse regime, maar toch krijgt Hema de bijnaam 'Help Elkaar Met Alles'. Uiteindelijk overleven van de 300 oud-medewerkers 201 de oorlog niet. Tot de dag van vandaag legt Hema nog elk jaar tijdens de Dodenherdenking een krans voor de slachtoffers.

HEMA etalage na bevrijding Tweede Wereldoorlog Credits: Hema archiefbeeld

1945 - 1952 H.E.M.A. wordt Hema en gaat over op volledige zelfbediening

De bedrijfsnaam wordt veranderd in Hema.

Nu de welvaart stijgt, na de oorlog, en mensen meer geld te besteden hebben, besluit Hema het businessmodel te veranderen. Het gaat nu niet langer meer om stuntprijzen, maar kwaliteit en bereikbaarheid worden het belangrijkst: Hema moet in zoveel mogelijk steden te verkrijgen zijn.

Na 1952 worden de toonbanken van de Hema vervangen voor nieuw winkelmeubilair en gaat de keten over op volledige zelfbediening.

Winkelende klanten jaren 50-60 Credits: Hema archiefbeeld

1958 - 1985 Hema wordt eerste franchiseorganisatie van Nederland

Hema is in Nederland de allereerste onderneming die het franchisemodel aanneemt. Omdat het bedrijf veel nieuwe filialen wilt openen, vraagt het zelfstandige ondernemers om onder dezelfde naam en uitstraling te gaan verkopen. Door dit franchisemodel groeit Hema tussen 1960 - 1985 van 43 naar 192 filialen. Het bedrijf is vandaag de dag nog de grootste Nederlandse franchise-organisatie.

Hema Roosendaal eerste franchise-winkel opening Credits: Hema archiefbeeld

Met het oog op een toekomst in het buitenland bouwt het bedrijf in de jaren zestig ook een eigen distributiecentrum in Utrecht.

1984 - jaren ‘00 Internationale expansie

De eerste buitenlandse stap voor de oer-Hollandse keten is België. In 1984 opent Hema de eerste winkel in het buurland, dat groeit met een twintigtal winkels rond 1997. In 2002 gaat Hema naar Duitsland. In 2006 opent het bedrijf een winkel in Frankrijk en in Luxemburg en een handelskantoor in Zuid-Oost Azië.

2007 - Lion Capital koopt Hema

De Britse investeringsmaatschappij Lion Capital koopt Hema over van Maxeda. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt, maar het Financieele Dagblad meldt destijds dat het gaat om 1,1 miljard euro. Ten tijde van de overname heeft Hema meer dan 55 vestigingen in België en 5 in Duitsland en meent de keten dat de nieuwe eigenaar het bedrijf alle ruimte geeft om nog verder door te groeien.

Ronald van Zetten is sinds 2003 topman van Hema. Volgend De Tijd start hij voortvarend. In Nederland groeit het aantal kleine filialen stevig, vooral op stations en in dorpen. Deze zogeheten AA-winkels worden grotendeels gerund door franchisenemers. In het buitenland expandeert de Hema vooral in België, Duitsland en – in mindere mate – Frankrijk en Luxemburg. De buitenlandse vestigingen doen het prima. Maar in Nederland, nog steeds goed voor ruim tachtig procent van de omzet, marcheert het minder. Er komen steeds meer concurrenten en in 2008 treedt de crisis aan, aldus De Tijd.

2008 - Hema introduceert nieuw winkelconcept & belandt in rode cijfers

Hema opent de eerste winkel volgens nieuw concept in de Groningse Herestraat. De producten worden niet alleen in schappen gepresenteerd, maar er zijn ook zogeheten inspiratie tafels die werken met themapresentaties en woonkamer presentaties.

In augustus 2008, blijkt uit het eerste jaarverslag dat Hema verlies lijdt door financiering (hoge rentekosten) van de overname door Lion Capital.

2008 - 2009 Hema verovert buitenland, maar blijft ondanks omzetplussen verlies lijden

In maart 2009 meldt Hema winstgroei, als de schuldenlast niet meegerekend wordt. Hema opent dat jaar 53 nieuwe winkels. In 2009 worden opnieuw 50 filialen geopend. Hema breidt uit in Frankrijk met winkels in Lille en regio Parijs.

De Nederlandse warenhuisketen laat in november 2009 weten dat het zijn winkels goedkoper en efficiënter inrichten. Hema zegt dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar op korte termijn zal de reorganisatie gevolgen hebben voor honderden medewerkers.

Ook in 2009 lijdt Hema verlies ondanks een omzetplus. Lichtpuntje is dat de eigenaar van retailconcern Hema, Lion Capital, een deel van de aandeelhouderslening van Hema heeft omgezet in eigen vermogen.

Hema Rotterdam in 2009 Credits: Corporate Hema archiefbeeld

September 2010 - Hema opnieuw te koop

Lion Capital gaat in 2010 op zoek naar een koper.

Sinds die overname groeide de omzet die Hema maakte; enerzijds door de sterke resultaten van de reeds bestaande winkels, en anderzijds door de uitbreiding van het aantal winkels van 355 in 2007 tot het huidige aantal van 530 winkels. Ook de verkoop online groeide flink.

Wat ook toenam is de kritiek op het ooit oer-Hollandse bedrijf. Zo werd de onderneming belast met een hoge schuld door de constructie die Lion Capital bedacht voor de aankoop van Hema. Doordat de financieringskosten voor de overname op rekening kwam van Hema zelf, had het bedrijf in juli 2007 een schuld van ruim een miljard euro aan Lion Capital, waarover het bedrijf ook rente moest betalen. Begin dit jaar zette de eigenaar van het retailconcern een deel van de aandeelhouderslening om in eigen vermogen. Voorts meldde vakbond FNV een toename van klachten over de werkdruk bij het bedrijf.

Juni 2011 - Hema uit de verkoop

Lion Capital haalt in juni 2011 warenhuisketen Hema uit de verkoop. Ahold, eigenaar van Albert Heijn, en Lion Capital konden het niet eens worden over de prijs.

Rond die tijd werd ook bekend dat het personeel van Hema een loonsverhoging kan verwachten. FNV en vakbond CNV stemden in met het eindbod dat Hema had gedaan bij de cao-onderhandelingen. Medewerkers van de winkelketen krijgen er dit jaar 1,9 procent loon bij.

2012-2013 Hema zet in op mode en beauty, maar heeft te kampen met economische omstandigheden

In boekjaar 2012 boekt Hema een lichte omzetstijging, zo maakt het detailhandelsconcern in april 2013 bekend. De nettowinst is bijna gehalveerd naar 6,4 miljoen tegen 11,4 miljoen in 2011.

Hema is zich het afgelopen jaar meer gaan profileren op het gebied van beauty en fashion, omdat het bedrijf daar nog groeimogelijkheden ziet. De afdeling cosmetica is vernieuwd en er zijn twee zelfstandige beautyshops geopend in Amsterdam en in Haarlem. Sinds maart 2013 hangt de vernieuwde fast fashion collectie van Hema in de schappen. "Onze klanten kunnen nu voor een complete outfit bij Hema terecht en niet alleen voor basics,” vertelde Bastiaen Vries die in juli 2012 is aangetrokken als head of design en conceptontwikkeling om het mode-masterplan in goede banen te leiden.

Juni 2014 - Schulden herfinancieren

Hema gaat voor 715 miljoen schulden herfinancieren. CEO Ronald van Zetten begint in juni met een reis langs beleggers om geld op te halen.

Uit het jaarverslag van 2013 blijkt dat de warenhuisketen in totaal een schuld van bijna 800 miljoen euro heeft, waarvan 193 miljoen euro aan moederbedrijf Lion Capital. Over dat deel van de schuld betaalt het bedrijf 10 procent rente, die weer wordt opgeteld bij de bestaande schuld.

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is mogelijk in de rode cijfers terecht gekomen als gevolg van de recessie en investeringen in nieuwe winkels in het buitenland. Sinds Hema in 2007 werd overgenomen door Lion Capital, heeft het bedrijf op 2011 en 2012 na steeds verliezen geboekt. In 2013 leed het bedrijf een verlies van 16,4 miljoen euro. De verkoop in Nederland blijft met name achter door het afnemend aantal winkelbezoekers in binnensteden, laag consumentenvertrouwen en nog geen structureel herstel op de woningmarkt, liet Van Zetten weten.

Tegelijkertijd heeft Hema een flink aantal nieuwe winkels geopend in Frankrijk en in nieuwe markt Spanje en liggen er plannen klaar voor uitbreiding in Groot-Brittannië. Hema denkt door buitenlandse uitbreiding weer winst te kunnen maken. In totaal is het aantal winkels toegenomen met 64 procent. Eind vorig jaar had Hema in totaal 666 winkels, waarvan 138 in het buitenland. In Nederland kondigde Hema in april een reorganisatie aan, waardoor 65 fulltime banen kwamen te vervallen. Hema schrapte banen in bakkerijen, op het hoofdkantoor en in het distributiecentrum.

September 2014 - Nieuwe koers: winkelconcept en assortiment worden vernieuwd

Hema verandert de winkelinrichting. Door lage tafels moeten nieuwe producten volgens CEO Ronald van Zetten beter opvallen. Deze maand moet de transformatie van vijfhonderd Nederlandse winkels worden afgerond. In totaal is 330.000 vierkante meter winkeloppervlakte opnieuw ingericht.

Ook het assortiment wordt vernieuwd. Hema introduceert zeshonderd nieuwe artikelen. Voornamelijk cadeauartikelen, of zoals Van Zetten de producten noemt: blijmakers. Voor de damesmode focust Hema weer meer op een uitgebreide basicslijn.

April 2015 - CEO Ronald van Zetten vertrekt na twaalf jaar bij Hema

Ronald van Zetten legt zijn taken als CEO neer. Hij stapt niet op, omdat het hem niet gelukt is het tij te keren voor Hema. Topman Van Zetten vertrekt, omdat hij Hema succesvol getransformeerd heeft voor toekomstige groei.

Hoewel Hema onder Van Zetten uitgroeide tot een internationale retailketen met bijna zevenhonderd winkels, waren het moeilijke jaren. Ieder kwartaal leek het bedrijf verder weg te zakken in rode cijfers.

In 2014 was er al kritiek op Hema's CEO. Betrokkenen wezen vooral naar de manier waarop hij het bedrijf leidde. Hij zou 'nationaal erfgoed verkwanselen', geen retailkennis hebben en niet open staan voor opmerkingen.

Tjeerd Jegen neemt stokje over van Ronald van Zetten als CEO bij Hema.

Mei 2015 - Teleurstellende resultaten in 2014 en CFO Ad Walter vertrekt; Hema kondigt transitie aan

2014 is geen goed jaar voor Hema. De omzet kwam uit op 1,1 miljard euro, het nettoverlies van Hema kwam uit op 189,2 miljoen euro.

Volgens het warenhuis waren er twee belangrijke redenen voor de toename van het nettoverlies. Ten eerste is de verwachte omzet sterk gedaald. Toen Hema werd overgenomen door de huidige eigenaar Lion Capital, lag het omzetniveau ruim 23 miljoen euro hoger, en dat niveau verwacht het warenhuis pas in 2017 weer te bereiken. Als tweede reden worden de toegenomen verkoop- en administratiekosten aangewezen; daar werd 26,1 miljoen euro meer aan uitgegeven dan in 2007. Ook andere kostenposten speelden een grote rol bij de slechte resultaten, zoals reorganisatiekosten; extra loonkosten in verband met de ombouw van de Nederlandse winkels en afschrijvingen op financieringskosten.

Hema laat weten ‘een transitie te zijn gestart’ om de teleurstellende resultaten te doen keren en om het warenhuis weerbaarder te maken tegen uitdagende marktomstandigheden.

De jaarcijfers vallen eveneens samen met het nieuws dat CFO Ad Walter na zes jaar vertrekt bij het warenhuis.

Tweede helft 2015 - Frisse wind CEO Tjeerd Jegen

Jegen kreeg bij zijn aanstelling in april van dit jaar één opdracht, en dat was om Hema weer gezond te maken en te zorgen voor ruimte voor groei. Voor nieuwe winkels is in Nederland echter nauwelijks ruimte en daarom ziet Jegen veel mogelijkheden om te groeien met bestaande winkels.

De topman kondigt een metamorfose aan van de Nederlandse Hema-filialen, om deze overzichtelijker te maken. Ook de samenstelling van sommige productgroepen gaat veranderen. Zo heeft Jegen verklaard bij mode af te stappen van concurrentie met grote modeketens als H&M en Zara en zich meer te gaan concentreren op goede basisproducten. In de categorie van voedingsmiddelen wil Hema bovendien geen mini-supermarkt meer zijn, maar de focus leggen op gebruiks- en gemaksmomenten, zoals verjaardagen of feesten.

Ook in het assortiment wil Jegen snijden. “We hebben nu 25.000 artikelen in het assortiment. Dat is zo gegroeid, maar het is te veel,” stelt hij.

De CEO wil daarnaast online bestellingen in de winkels gaan afhandelen om de internetverkoop te verhogen.

Verder in de tweede helft van 2015: Hema introduceert discounthoek Hemarkt, lanceert een gelimiteerde Fab. collectie, die binnen een dag uitverkoopt en geeft een vervolg aan de Moam voor Hema samenwerking.

Tjeerd Jegen Credits: Hema

April 2016 - Positieve omzetontwikkeling: minder verlies voor Hema in 2015

CEO van Hema Tjeerd Jegen: “2015 was voor Hema een belangrijk jaar. We zijn verheugd met de positieve omzetontwikkeling. Onze klanten hebben meer dan ooit onze winkels bezocht. Voor het eerst sinds 2008 is de like-for-like-omzet vier kwartalen op rij gestegen. Ook internationaal hebben we meer winkels geopend en is onze like-for-like omzet daar sterk gestegen. We liggen op koers met onze korte termijnprioriteiten en we hebben onze strategie aangescherpt.”

Hema heeft het verlies in 2015 weten te halveren. Het nettoverlies voor boekjaar 2015 kwam uit op 72,5 miljoen euro, maar in 2014 was dat nog 189,2 miljoen euro. Daarnaast steeg de omzet met 5,8 procent.

De internationale uitbreiding (7 nieuwe winkels in Franrkijk, 2 in Spanje, 2 in de UK) wordt succesvol genoemd. In de komende jaren staat groei bij Hema centraal, met als belangrijkste aandachtspunten de uitbreiding van Hema in de Benelux, een versnelde internationale expansie en meer verkoop via e-commerce.

Onder leiding van Jegen werd ook een groot deel van het management vervangen.

Oktober 2016 - Negentig jaar Hema

Hema viert zijn negentigste verjaardag. Er worden speciale verjaardagsproducten gelanceerd. Ook verschijnt een Hema-editie van het Nederlandse tijdschrift Linda., getiteld 'taart'.

April 2017 - Stijgende lijn: 2016 omzetrecord

Hema behaalt in 2016 een recordomzet van 1,2 miljard euro aan netto verkoop. Deze groei wordt voornamelijk gestuwd door de omzettoename van 3.7 procent in Nederland, meldt het bedrijf. Ook het verlies is fors teruggebracht van 72,5 miljoen euro in 2017 naar 26,2 miljoen in 2016.

Hema heeft drie belangrijke pijlers. Een: de keten wil haar aanwezigheid in de Benelux revitaliseren door middel van aanbod van nieuwe lijnen en de winkels beter aanpassen op de wensen van klanten. Twee: verdere internationale expansie. Het bedrijf meldt positieve resultaten in Frankrijk en de eerste resultaten uit Duitsland zijn veelbelovend, aldus het merk. Drie: het groeien van e-commerce.

Augustus 2017 - Verkoopproces van start?

Lion Capital wil opnieuw proberen de Nederlandse winkelketen Hema te verkopen. De investeringsmaatschappij heeft daartoe Credit Suisse in de arm genomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Lion Capital is sinds 2007 eigenaar van Hema en probeerde het bedrijf al eerder te verkopen, in 2010 en 2014, maar dat is niet gelukt.

Geruchten over een op handen zijnde verkoop van Hema doen al sinds juni de ronde. Ook de mogelijkheid van een beursgang is de revu gepasseerd.

September 2017 - Debuut internationaal winkelconcept in Tilburg & bevestiging Hema in de etalage

In de Benelux is de uitrol van de internationale winkelfomule in kleine winkels in volle gang. Voor de grotere is de Hema aan de Heuvelstraat in Tilburg een van de pilots. Hier wordt gekeken of de meer overzichtelijke en ‘inspirerende’ inrichting en het nieuwe foodconcept in de smaak valt bij de Nederlandse consument. “Het is de mooiste Hema-winkel in Europa,” begint CEO Tjeerd Jegen zijn openingswoord.

Kort daarna meldt Hema, in een rapport van de resultaten van het eerste halfjaar van 2017, dat het bedrijf samen met eigenaar Lion Capital ‘strategische opties voor de toekomst van het bedrijf’ onderzoeken. Onder deze opties valt ook ‘een mogelijke verkoop van de onderneming’.

In september haalt Hema ook de krantenkoppen door aan te kondigen de kinderkleding genderneutraal te maken.

December 2017 - Hema maakt weer winst

In het derde kwartaal van 2017 heeft Hema, voor het eerst in vijf jaar, weer eens nettowinst geboekt. De nettowinst kwam in de periode neer op 4,6 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,6 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. "We zijn tevreden over onze resultaten in het derde kwartaal. We hebben wederom goede voortgang geboekt met onze groeistrategie waardoor we voor het eerst sinds 2012 in het derde kwartaal een nettowinst hebben gerapporteerd,” aldus Jegen. “Verder hebben we online en internationaal meer verkocht."

Hema maakte deze maand ook bekend in Oostenrijk te beginnen. Begin volgend jaar opent de keten twee filialen in Wenen. Hema heeft op dit moment meer dan 700 winkels in 7 landen.

De Tijd brengt in december naar buiten dat er tussen Hema en franchisenemers twee rechtszaken lopen. Het Financieele Dagblad meldt dat er biedingen zijn uitgebracht op Hema.

Mei 2018 - ‘Belgische koper voor Hema'

Bronnen uit de financiële sector en de retailbranche melden dat een verkoop van Hema door Lion Capital op handen is. Het Nederlandse bedrijf zou in handen komen van Brusselse investeerder Core Equity Holding. In juni melden bronnen tegen de Financiële Telegraaf dat de onderhandelingen zijn stukgelopen op de contracten die de keten heeft met franchisenemers over de online verkopen.

Oktober 2018 - Hema overgenomen door Marcel Boekhoorn

Hema heeft een koper gevonden. Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn wil Hema overnemen met zijn investeringsmaatschappij Ramphastos, zo meldt Hema in een persbericht. Ramphastos heeft de intentie Hema over te nemen inclusief de schulden.

Marcel Boekhoorn wordt met zijn investeringsmaatschappij de nieuwe eigenaar van Hema in 2018. Credit: Hema

December 2018 - Hema wint rechtszaak van Lacoste

Hema komt als winnaar uit de juridische strijd met modemerk Lacoste over kinderondergoed met krokodillen- en leguanenprints. Een voorzieningenrechter in Den Haag oordeelt dat de producten geen inbreuk maken op de merkrechten van Lacoste en dat er geen sprake is van verwarringsgevaar bij de consument. Daarbij speelt onder meer het duidelijke prijsverschil tussen beide merken een rol en het feit dat Hema uitsluitend eigen merkproducten verkoopt.

De uitspraak volgt kort na een minder succesvolle merkrechtelijke kwestie voor Hema: eerder dat jaar verloor de retailer een rechtszaak van Levi’s over de herkenbare stikselpatronen op spijkerbroeken. In dat dossier werd Hema veroordeeld tot het betalen van circa 4,5 miljoen euro, waartegen het bedrijf in hoger beroep gaat.

Februari 2019 – Hema en Albert Heijn starten samenwerking met gezamenlijke pilotwinkels

Hema en Albert Heijn kondigen een strategische samenwerking aan en openen later dat jaar twee gezamenlijke pilotwinkels. In twee stedelijke Hema-filialen biedt Albert Heijn het volledige assortiment verse en houdbare producten aan, waardoor klanten boodschappen van beide ketens op één locatie kunnen doen.

Volgens Hema-CEO Tjeerd Jegen past de samenwerking binnen de groeistrategie van het warenhuis, waarin innovatieve winkelconcepten en strategische partnerships een belangrijke rol spelen. De samenwerking met Albert Heijn is de eerste die Hema op dit vlak aankondigt. Ook Albert Heijn benadrukt het belang van gemak en nabijheid in binnenstedelijke locaties. De precieze locaties en invulling van de winkels worden in de maanden na de aankondiging verder uitgewerkt.

Juli 2019 – Hema zet eerste stap naar Noord-Amerika via Walmart

Hema kondigt een uitbreiding naar de Verenigde Staten en Canada aan via een samenwerking met Walmart. De keten start met online verkoop op Walmart.com en onderzoekt fysieke franchisewinkels en shop-in-shops in Canada en de VS. CEO Tjeerd Jegen noemt de stap historisch en onderdeel van een bredere internationale groeistrategie via partners en online kanalen.

Juli-Oktober 2019 - Viktor&Rolf ontwerpt T-shirts voor Pride en kerstcollectie

In de zomer van 2018 werkt Hema samen met modeontwerpers Viktor & Rolf aan een limited edition Pride-T-shirt met de slogan Love is for everyone, waarvan de volledige opbrengst wordt gedoneerd aan COC Nederland. Met de samenwerking wil Hema via mode een breed publiek bereiken met een inclusieve boodschap.

Viktor & Rolf samenwerking met Hema Credits: Hema

Enkele maanden later wordt de samenwerking verdiept met de kerstcollectie Jingle Bows, waarin de strik centraal staat en het assortiment varieert van kleding tot woonaccessoires. De collectie, uitgevoerd in rood- en goudtinten, is vanaf november 2018 verkrijgbaar in Hema-winkels en via de webshop.

December 2019 – Hema en Jumbo bereiken overeenkomst over samenwerking

Hema en Jumbo Supermarkten bereiken eind 2019 een overeenkomst over hun samenwerking in Nederland en België. Jumbo neemt de huurcontracten over van zeventien Hema-winkellocaties, voornamelijk op stadslocaties, die gefaseerd over drie jaar worden overgedragen. Hema opent voorafgaand aan de overdracht nieuwe winkels in de betreffende verzorgingsgebieden, waardoor het winkelnetwerk behouden blijft en banenverlies wordt voorkomen.

De opbrengsten uit de transactie worden gebruikt om de schulden van Hema te verminderen, al blijven financiële details vertrouwelijk. Daarnaast ontwikkelen Hema en Jumbo gezamenlijke winkelconcepten op zes stationslocaties, waarbij Jumbo het foodassortiment levert. Jumbo gaat ook het non-foodassortiment van Hema verkopen via zijn winkels en online kanalen.

Juni 2020 – Nederlandse overheid overweegt staatssteun aan Hema

In de zomer van 2020 meldt het Financieele Dagblad dat de Nederlandse overheid betrokken is bij gesprekken over de toekomst van Hema. De retailer wordt door de overheid nauwlettend gevolgd vanwege zijn rol als grote werkgever en zijn belang voor de leefbaarheid van binnensteden. Zakenbank Lazard is ingeschakeld om te onderzoeken welke rol de staat kan spelen, waaronder het bieden van garanties op leningen. De mogelijke steun volgt tegen de achtergrond van een zware schuldenlast van meer dan 750 miljoen euro en urgente gesprekken over herstructurering met schuldeisers.

Eind juni 2020 - Hema in handen van schuldeisers

Na intensieve onderhandelingen bereikt Hema in juni 2020 een akkoord met obligatiehouders, die alle aandelen van Hema B.V. overnemen als onderdeel van een grootschalige schuldenherstructurering. De overeenkomst komt tot stand vlak voor het aflopen van een PIK-lening van 50 miljoen euro op holdingniveau, die bij uitblijven van een oplossing tot een faillissementsaanvraag had kunnen leiden. Door de deal daalt de obligatieschuld van circa 750 miljoen naar ongeveer 300 miljoen euro en nemen de jaarlijkse rentelasten aanzienlijk af. Met een versterkte liquiditeitspositie en nieuwe financiering wil Hema investeren in groei, e-commerce en strategische partnerships. De herstructurering markeert het einde van het eigenaarschap van Ramphastos Investments en moet het bedrijf een financieel gezondere basis geven voor de toekomst.

In 2020 mengde ook burgerinitiatief Hena zich in de overnamestrijd rond Hema, met als doel het warenhuis in Nederlandse handen te houden en meer focus te leggen op de thuismarkt en online verkoop. Het initiatief viel uiteindelijk af in het verkoopproces, maar probeerde via een fondsenwervingscampagne alsnog aan te haken bij een andere bieder. Hoewel dat niet lukte, liet de actie zien hoe sterk de betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij het merk was in een roerige periode voor de keten.

Oktober 2020 – Hema opnieuw verkocht en blijft in Nederlandse handen

Hema wordt opnieuw verkocht, dit keer aan een consortium van de Nederlandse investeringsmaatschappijen Parcom en Mississippi Ventures, gelieerd aan de Jumbo-familie Van Eerd. Met de voorgenomen overname, ter waarde van circa 440 miljoen euro, blijft de warenhuisketen in Nederlandse handen. De verkoop volgt enkele maanden nadat Hema na een schuldenherstructurering tijdelijk in handen kwam van obligatiehouders. Volgens CEO Tjeerd Jegen markeert de deal een volgende stap richting een stabiele operationele basis en de verdere uitvoering van de strategische plannen. Tegelijkertijd publiceert Hema kwartaalcijfers die voorzichtig herstel tonen, ondanks aanhoudende verliezen.

Een winkel van Hema. Credits: Hema

Januari 2021 – Tjeerd Jegen vertrekt als CEO, Saskia Egas Reparaz volgt op

In aanloop naar de afronding van de overname door Parcom en Mississippi Ventures kondigt Hema een wisseling aan in de top. CEO Tjeerd Jegen maakt plaats voor Saskia Egas Reparaz, op dat moment CEO van drogisterijketen Etos en onderdeel van het Europese leadershipteam van Ahold Delhaize. Volgens Hema markeert het moment de start van een nieuwe strategische groeifase onder nieuw leiderschap. Jegen blijft aan tot de officiële startdatum van zijn opvolger, terwijl ook een nieuwe Raad van Commissarissen wordt samengesteld.

Hema CEO Saskia Egas Reparaz. Credits: Hema.

Oktober 2021 – Hema kiest voor focus op kernlanden en eigen kanalen

In 2021 zette Hema een duidelijke strategische koerswijziging in door samenwerkingen met Wehkamp, Franprix en Casino te beëindigen en internationale expansie buiten Europa af te remmen. Onder leiding van CEO Saskia Egas Reparaz koos de keten voor een sterke focus op de kernlanden Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg, met meer aandacht voor eigen winkels en online kanalen. De stap markeerde een breuk met eerdere wereldwijde groeiplannen en vormde de basis voor de nieuwe, meer geconcentreerde strategie van het bedrijf.

Maart 2023 – Hema in high fashion via samenwerking met Duran Lantink

Tijdens Paris Fashion Week presenteert ontwerper Duran Lantink ontwerpen gemaakt van Hema-hemden, met steun van Hema als sponsor. Lantink staat bekend om het hergebruiken van vintage en deadstock kleding; zo krijgen basic Hema-onderhemden een plek in high-fashion creaties. De samenwerking benadrukt Hema’s focus op tijdloos design en duurzaamheid, al zijn de stukken na de show niet commercieel verkrijgbaar.

Duran Lantink presenteerde tijdens Paris Fashion Week in maart jl. ontwerpen van geupcyclede Hema-hemden (ja die van de winkelketen). Credits: Eigendom Hema (persbericht HEMA-hemd wordt fashion item door modeontwerper Duran Lantink in Parijs, maart 2023)

Mei 2023 – Omzet- en winstgroei bevestigen nieuwe koers Hema

Hema rapporteert over boekjaar 2022 een sterke omzet- en winstgroei, met een bruto omzet die oploopt tot bijna 2 miljard euro. Het aantal klanten stijgt met 35 procent en de winst komt uit op 31,6 miljoen euro, die volledig wordt geherinvesteerd in winkels, producten en medewerkers. Volgens CEO Saskia Egas Reparaz bevestigen de resultaten het succes van de strategie om Hema weer te focussen op zijn kernidentiteit en kernmarkten. Tegelijkertijd vernieuwt de retailer het assortiment en test het nieuwe winkelconcepten, met plannen om meer filialen te moderniseren.

Oktober 2023 – Hema start eigen retailmedia-netwerk in winkels

Hema lanceert een eigen retailmedia-propositie, waarmee externe merken kunnen adverteren via digitale schermen in en rond de winkels. Na pilots met onder meer Lipton en Coca-Cola wordt het netwerk uitgerold naar circa 289 schermen in 280 Nederlandse filialen. De schermen bereiken zowel winkelbezoekers als passanten in de winkelstraat en markeren voor Hema een nieuwe stap richting aanvullende inkomstenbronnen en een bredere marketingpropositie voor merken.

De retail media-uiting van Lipton bij Hema. Credits: Hema

Mei 2024 – Winst Hema verdubbelt, omzet groeit naar 2,1 miljard euro

Hema zet de stijgende lijn voort in boekjaar 2023 met een omzetgroei van 7,4 procent tot 2,1 miljard euro en een verdubbeling van de winst voor belastingen naar 61,2 miljoen euro. De resultaten onderstrepen het succes van de sinds 2021 ingezette koers, met focus op kernmarkten Nederland, België en Frankrijk, investeringen in winkels en e-commerce en verdere verduurzaming van de keten. De winst wordt opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd als basis richting het 100-jarig bestaan in 2026.

November 2024 – Hema uitgeroepen tot ‘Merk van het Jaar’ bij Grand Prix Content Marketing

Hema ontvangt de titel ‘Merk van het Jaar’ tijdens de Grand Prix Content Marketing 2024 in Amsterdam. De prijs bekroont de innovatieve contentstrategie waarmee het warenhuis nieuwe doelgroepen weet te bereiken, onder meer via een Fortnite-activatie en een tijdelijke Nijntje-winkel in Antwerpen. De erkenning onderstreept de groeiende rol van content en merkbeleving binnen Hema’s marketingaanpak.

December 2025 – Familie Van Eerd volledig eigenaar van Hema

De familie Van Eerd neemt alle aandelen van Hema over van investeerder Parcom en wordt volledig eigenaar van de keten, onder voorbehoud van goedkeuring door autoriteiten. Na jaren van herstructurering en groei markeert de overname het begin van een nieuwe ontwikkelingsfase, met plannen voor winkelvernieuwingen, expansie in België en Frankrijk en verdere integratie van online en fysieke retail. Volgens CEO Saskia Egas Reparaz vormt de stap een belangrijke mijlpaal richting het 100-jarig jubileum.

Februari 2026 – Overname definitief afgerond

Na het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen is de overname inmiddels officieel afgerond en is Hema volledig in handen van Van Eerd Retail. Volgens het bedrijf vormt het definitieve eigenaarschap een stevig fundament voor de volgende groeifase, met extra focus op merkontwikkeling, winkelvernieuwing en het versterken van de klantbeleving in aanloop naar en na het jubileumjaar.