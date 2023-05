Nieuwe koers succesvol: Omzet- en winstgroei bij Hema in boekjaar 2022

Goed nieuws van Hema: Het bedrijf heeft in het boekjaar 2022 zowel de omzet als de winst zien toenemen. De bruto omzet van het bedrijf tikt nog net geen 2 miljard euro aan, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. “Deze resultaten weerspiegelen het succes van de koers die twee jaar geleden is ingezet om Hema weer echt Hema te maken.”

De keten zag in boekjaar 2022 de bruto omzet met 20 procent stijgen. Het aantal klanten dat bij de retailer kocht steeg met 35 procent in dat jaar. “Klanten komen weer meer en vaker bij ons,” aldus Saskia Egas Reparaz, CEO van Hema, in het persbericht. “Met onze collega’s, ondernemers en leveranciers, zijn we afgelopen jaar in staat geweest koersvast te blijven en te reageren op de lastige omstandigheden in de detailhandel met dalend consumentenvertrouwen, de stijgende kosten voor energie, grondstoffen, huren en de sterk toegenomen loonkosten.”

Hema geeft in het bericht aan dat het in 2021 voor het eerst in jaren weer zwarte cijfers schreef. In 2022 groeide de winst daarna ook door naar een bedrag van 31,6 miljoen euro. De winst wordt volledig geïnvesteerd in de ontwikkeling van producten, winkels en medewerkers, aldus het jaarverslag.

Zo pakt Hema het assortiment aan en kiest het voor ‘producten van duurzame kwaliteit voor elk moment van de dag’. Ook is gekozen de winkelbeleving te vernieuwen. In verbouwde filialen in Hilversum, Alkmaar, Voorburg en Assen test Hema diverse nieuwe concepten bij klanten. Hema geeft aan dat het vanwege de succesvolle eerste tests, de test uitbreidt en meer winkels compleet gaat vernieuwen.

“Hema heeft een solide financiële basis voor verdere groei. De positieve reactie van klanten op onze koers om Hema weer echt Hema te maken geeft ons het vertrouwen dat we onze positie en resultaten in de komende jaren blijven versterken,” concludeert Saskia Egas Reparaz.

Het is een ommekeer voor Hema. Het bedrijf kwam in juni in handen van de schuldeisers op het moment dat het een lening van 50 miljoen euro niet kon aflossen. De schuldeisers hadden echter geen interesse in het besturen van de keten en verkochten in oktober van dat jaar Hema aan een gelegenheidsconsortium van Parcom en Mississippi Ventures.

Al snel na de overname kreeg het bedrijf Saskia Egas Reparaz aan het hoofd en werd duidelijk dat Hema zich zou gaan focussen op de kernmarkten. Dit zijn de Benelux en Frankrijk. Hema trekt zich dan ook terug uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje en het stopt de samenwerkingen met Wehkamp en het Franse Franprix en Casino.

De coronacrisis weegt ook zwaar op de resultaten van Hema. Het nettoverlies stijgt naar 214,8 miljoen euro in 2020. Hema omschrijft het eerste coronajaar dan ook als ‘een van de meest uitdagende jaren ooit voor Hema’. Met de groeicijfers in het boekjaar 2022 lijkt er eindelijk een nieuwe fase te zijn aangebroken voor de Nederlandse keten.