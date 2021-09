Hema trekt zich verder terug, zet streep door Spanje

Na het Verenigd Koninkrijk trekt Hema zich nu ook terug uit Spanje, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. In de loop van 2022 zullen de zes winkels die de keten in Spanje heeft gesloten worden.

Hema CEO Saskia Egas Reparaz gaf eerder al aan dat Hema zich wil focussen op de kernmarkten de Benelux en Frankrijk. Hema geeft in het persbericht vandaag aan dat het zich richt op landen waar een leidende positie in de markt van het ‘alledaagse leven’ en duurzame groei mogelijk zijn.

“Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen. Wij evalueren onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden.

Dat is voor Hema, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter,” aldus Egas Reparaz.

Hema opende in april 2014 de eerste winkel in Spanje. De winkel was gevestigd aan de calle Fuencarral in Madrid.