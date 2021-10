Hema stopt samenwerkingen met Wehkamp, Franprix, Casino: ‘Focus nu op kernlanden en eigen winkels’

Hema beëindigt de samenwerkingen met online retailer Wehkamp en met de Franse supermarkten Franprix en Casino-Géant. Ook wordt de master-franchise van Hema buiten Europa niet verder uitgebouwd. Hema wil zich focussen op de kernlanden Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg, en prioriteit geven aan de eigen winkels en online kanalen, zo meldt de keten in een persbericht. De samenwerking met de Nederlandse supermarktketen Jumbo wordt wel voortgezet.

Deze stappen zijn onderdeel van de nieuwe strategie van Hema, die eerder dit jaar werd aangekondigd. Saskia Egas Reparaz, CEO van Hema, maakte al dit voorjaar bekend dat Hema zich zou gaan <a href=”LINK” target=”_self”><u>focussen</u></a> op de Benelux en Frankrijk. In de afgelopen maanden trok Hema zich al terug uit <a href=”https://fashionunited.be/nieuws/retail/hema-trekt-zich-verder-terug-zet-streep-door-spanje/2021092333243” target=”_self”><u>Spanje</u></a> en het <a href=”https://fashionunited.be/nieuws/business/hema-trekt-zich-terug-uit-verenigd-koninkrijk/2021070132360” target=”_self”><u>Verenigd Koninkrijk</u></a>. ‘De bestaande contracten in het Midden-Oosten en <a href=”https://fashionunited.be/nieuws/retail/hema-opent-in-mexico-doelt-op-200-winkels/2020021327864” target=”_self”><u>Mexico</u></a> worden gerespecteerd’, zo is in het persbericht te lezen.

Egas Reparaz zei eerder ook te willen investeren in de Hema-winkels om deze ‘duurzamer en gezelliger’ te maken. “Het is belangrijk dat Hema zich focust op de eigen winkels en online verkoopkanalen binnen de gekozen kernlanden,” zo stelt ze vandaag in het persbericht. “Van kanalen die buiten deze scope vallen moeten we helaas voor dit moment afscheid nemen. Door deze keuze te maken kunnen we groeikansen in de toekomst beter benutten. Dat is voor HEMA, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter.”

De strategie van Egas Reparaz en de huidige Hema-eigenaren, Parcom en Mississippi Ventures, staat in contrast met de strategie van voormalige eigenaar Marcel Boekhoorn. Hij kondigde bij de overname in 2018 nog aan dat hij van Hema een wereldwijd merk wilde maken, en bracht het merk naar onder meer Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar.