Nieuwe Hema-CEO: ‘Focus op Benelux en Frankrijk, gezelligere winkels en duurzamere producten’

Saskia Egas Reparaz, de nieuwe CEO van Hema, wil dat de keten zich meer op Frankrijk en de Benelux gaat richten. Dat zegt ze in een interview met het Financieel Dagblad. Egas Reparaz, die vorige week aantrad als CEO, heeft daarnaast plannen om de Hema-winkels gezelliger te maken en de producten duurzamer, zo stelt ze.

Hoewel Egas Reparaz pas enkele dagen werkzaam is bij Hema, heeft ze al wel duidelijke ideeën over een strategie. “Het belangrijkste is dat we de basis op orde hebben,” aldus de CEO. Dat betekent onder meer dat de thuismarkten van Hema, de Benelux en Frankrijk, weer de primaire focus van Hema worden. Hema is de afgelopen jaren met winkels in verre landen als Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten internationaal te sterk uitgebreid, vindt Egas Reparaz. “Al die landen kosten inzet en aandacht. Misschien is buitenlandse expansie best een goed idee, ooit, maar het is nu niet opdracht één.” Een aantal van de winkels in verre landen zal waarschijnlijk worden gesloten. Welke dat zullen zijn, kan de CEO nog niet zeggen.

Ook voor het assortiment heeft Egas Reparaz plannen. Onder haar leiding wordt het assortiment van Hema meer gericht op de tijdsgeest en de actuele thema’s die de klanten bezighouden. “We moeten geobsedeerd raken met wat de klant dagelijks thuis doet.” Wat de duurzaamheid van producten betreft ziet Egas Reparaz ‘een megakans voor Hema’, zegt ze. “Ik denk dat Hema onderscheidend kan zijn door te zorgen dat onze spullen zo ontworpen zijn dan ze langer meegaan, of dat je ze kan recyclen.” Tot slot is er volgens Egas Reparaz nog veel werk te doen in de Hema-winkels. “We moeten investeren in de winkels, zorgen dat ze gezelliger worden.”

Nu Hema gerichter gaat werken, kan het management volgens Egas Reparaz ook eenvoudiger, zo stelt ze tegenover het FD. Hoe dat er precies uit gaat zien, weet Egas Reparaz nog niet. “Dat is een thema dat we de komende tijd zullen bekijken.”