Hema wint titel 'Merk van het Jaar' bij Grand Prix Content Marketing 2024

Hema is uitgeroepen tot ‘Merk van het Jaar’ bij de Grand Prix Content Marketing 2024. De prijsuitreiking vond plaats op 12 november in Amsterdam. StudioM werd hierbij bekroond als Bureau van het Jaar, terwijl de Originaliteitsprijs naar de #ModTheVeg-campagne ging, een samenwerking tussen Knorr en The Invaders om jongeren via gaming meer groenten te laten eten.

Samenvatting Hema is uitgeroepen tot ‘Merk van het Jaar’ bij de Grand Prix Content Marketing 2024.

De prijs bekroont succesvolle contentstrategieën en Hema's innovatieve benadering van nieuwe doelgroepen.

Hema's succesvolle strategie omvat initiatieven zoals een Fortnite-spel en een Nijntje-winkel.

De Grand Prix Content Marketing, een initiatief van het Genootschap van Contentstrategen en vakblad MarketingTribune, bekroont jaarlijks de meest succesvolle contentstrategieën in Nederland. De jury reikt prijzen uit in de categorieën Goud, Zilver en Brons aan strategieën die content effectief inzetten om marketing- en communicatiedoelen te behalen. Daarnaast worden Bekroningen toegekend aan bijzondere campagnes op het gebied van Creatie en Distributie.

Juryvoorzitters Freek Janssen en Bram Koster prijzen het hoge niveau van de inzendingen dit jaar. Zij benadrukken dat content een centrale rol speelt in de marketing- en communicatiemix van veel bedrijven. Sterke content kan een merk versterken in zowel externe als interne communicatie.

De titel van Hema als ‘Merk van het Jaar’ weerspiegelt de innovatieve manier waarop het warenhuis nieuwe doelgroepen weet te bereiken. Zo breidde Hema dit najaar uit naar Fortnite met een actie-avonturenspel, waarbij gebruikers een virtuele Hema-winkel kunnen verkennen. Daarnaast opende Hema in oktober een tijdelijke Nijntje-winkel in Antwerpen, waar bezoekers een interactieve winkelervaring en een exclusieve ‘Hema x Nijntje’-collectie kunnen ontdekken.