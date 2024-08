Hema breidt uit naar Fortnite met een actie-avonturenspel

Hema is nu ook te vinden in Fortnite. Het warenhuis lanceert een samenwerking met social agency Gospooky voor een actie-avonturenspel waarmee gebruikers skatend een virtuele versie van het warenhuis en zijn artikelen kunnen ervaren. Volgens Hema is het de eerste Nederlandse retailer aanwezig in Fortnite.

Deze stap naar Fortnite maakt deel uit van de back-to-schoolcampagne van Hema. Fortnite is doorgaans populair onder jongeren. In het ontworpen spel kunnen gebruikers skatend een collectie van Hema verzamelen.

Fortnite is een grootschalig open world-spel. Dit betekent dat het gebruikers-gegenereerde content mogelijk maakt. Het platform moedigt consumenten aan om online verschillende persoonlijkheden aan te nemen. Bedrijven kiezen voor het platform omdat het digitalisering ondersteunt. Velen kiezen voor eenmalige evenementen die vaak betrokkenheid mogelijk maken, bijvoorbeeld via productcreatie en marketinguitingen.