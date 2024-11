Kruidvat wint ‘ABN Amro Retailer of the Year 2024-2025’, Hema bemachtigt prijs voor beste managementteam

De tweeëntwintigste editie van de ‘ABN Amro Retailer of the Year’ awards is een feit. Kruidvat nam op donderdagavond voor de tweede keer de hoofdprijs in ontvangst tijdens het gala op het Taets Art and Event Park in Zaandam. Naast de bekendmaking van de ‘Retailer of the Year’ worden diverse vakprijzen uitgereikt. Zo wist Hema er ook een te bemachtigen, blijkt uit het persbericht.

Hema wint de titel van de vakprijs ‘ABN AMRO Retail Managementteam 2024-2025’ mee naar huis en laat daarbij vier genomineerden achter zich. Te weten, Albert Heijn, Bever, Intertoys en Kruidvat.

Verder neemt Ekoplaza de titel ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year 2024-2025’ in ontvangst, wordt Bike Totaal geprezen als beste winkelketen en gaat Picnic naar huis met de webshop awards.