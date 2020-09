Burgerinitiatief Hena valt af in race om Hema, wil aanhaken bij andere bieder

Het Nederlandse burgerinitiatief Hena is afgevallen in het verkoopproces van Hema. Dat schrijft het Financieel Dagblad. De oprichters van het initiatief hopen dat Hena zich aan kan sluiten bij een van de overgebleven bieders. Daarvoor moet het wel flink wat geld ophalen. Daarom gaat vandaag een fondsenwervingscampagne van start. Via Nxchange kunnen particulieren en bedrijven die Hena willen steunen een bijdrage leveren vanaf tien euro.

Volgens Anna Grebenchtchikova, voorzitter van stichting Hena, hebben geïnteresseerden de afgelopen tijd al ruim negen miljoen euro toegezegd. Grebenchtchikova tegen het FD: ‘Ook als we de helft ophalen ben ik blij’. De bedoeling is dat Hena, kort voor ‘Het Enige Nederlandse Alternatief’, een minderheidsbelang krijgt in de warenhuisketen. Het hoopt samen te werken met een van de andere overnamepartijen: de Britse investeerder Alteri, of investeringsmaatschappij Parcom. Die laatste wordt gesteund door onder meer voormalig Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn en de familie achter supermarktketen Jumbo.

De oprichters van het burgerinitiatief, onder wie Eerste Kamerlid Mei Li Vos (PvdA), willen ‘voorkomen dat Hema weer in handen komt van de volgende liefdeloze investeerder die er alleen maar geld uit wil halen’, aldus Vos tegenover het FD. ‘De belangen van de werknemers en de klanten moeten weer voorop komen.’ Hena heeft ook een duidelijke visie voor Hema: het moet zich meer op de thuismarkt moeten gaan richten, in tegenstelling tot buitenlandse markten als Mexico . Ook moet er meer aandacht naar de webshop.

Hena is het resultaat van de samenwerking tussen twee onafhankelijke burgerinitiatieven WeLoveHema en Hou De Hema, die in juli al gezamenlijk een bod op heel Hema uitbrachten. De initiatieven hadden op het moment van het bod echter nog geen geld, en werden daarom gediskwalificeerd. Hema is op dit moment nog steeds in handen van obligatiehouders.