Burgerinitiatieven bieden op Hema: keten ‘moet eigendom blijven van Nederlanders’

De ene overnamepartij voor Hema heeft zich nog niet teruggetrokken, of er dient zich al een volgende aan. Burgerinitiatieven Hou de Hema en WeLoveHema hebben een bod op de winkelketen uitgebracht. Daarmee hopen ze circa vijftig procent van de aandelen te verwerven, zo melden verschillende media, waaronder de Telegraaf en Rtl. Hoe hoog het bod precies is, werd niet bekendgemaakt.

Hou de Hema en WeLoveHema hopen van Hema een coöperatie te maken door steun van Hema-fans en oud-werknemers. Het aantal geïnteresseerden liep vorige week al in de tienduizenden, zo was op de websites te lezen. “Door de zeer grote interesse van jullie om te investeren in Hema voelen we ons gesterkt in het idee dat Hema in de nabije toekomst ook eigendom kan zijn van de Nederlanders, misschien zelfs eigendom moet zijn van de Nederlanders om daarmee de op de korte termijn gerichte private-equitypartijen een halt toe te roepen,” zo schrijven de initiatiefnemers in een nieuwsbrief.

De twee partijen laten weten zich te hebben aangesloten bij een van de andere biedende partijen. Welke dat is, wordt op een later moment aangekondigd. Op dit moment zijn onder meer Ahold Delhaize en de Amerikaanse investeerders Flacks Group en Parcom in de race voor de keten. Deze week wordt duidelijk het bod van de burgerinitiatieven het tot de volgende ronde heeft gehaald.

Hema viel op 15 juni in de handen van schuldeisers. Zij zijn op dit moment de economische eigenaren van de Nederlandse keten en worden door middel van een procedure op den duur ook de juridische eigenaar. Aangezien zij niet de ‘natuurlijke eigenaren’ zijn van de keten - schuldeisers willen niet altijd het bedrijf leiden - wordt nu naar een overnamepartij gezocht.