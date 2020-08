Hema stelt opening fysieke winkels Mexico uit, gestart met webshop

De aangekondigde 200 fysieke Hema-winkels in Mexico komen niet meer dit jaar, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Het bedrijf maakt bekend dat het vanwege de coronacrisis op een later stadium begint met fysieke retail, maar dat het nu van start is met de Mexicaanse webshop.

De Mexicaanse webshop gaat van start met 4.000 Hema-producten en markeert de eerste digitale stap van Hema in heel Latijns-Amerika. De website biedt producten in elf categorieën, van beauty en badproducten tot schrijfmaterialen en kleding voor kinderen en volwassenen. Grappig detail: voor de lancering legt Hema de focus op typisch Nederlandse woorden en uitspraken zoals ‘gezelligheid’, ‘leuk’ en ‘hè hè’. Op deze manier wil het bedrijf de Nederlandse lifestyle overbrengen aan de Mexicanen.

Hema geeft aan dat het nog steeds het plan is 200 winkels te openen in Mexico, maar dat dit nu het plan is voor de komende vijf jaar. De expansie wordt gerealiseerd met twee franchisepartners: Ensueno Group en Modateles Group. Met de expansie van Hema naar Mexico is het bedrijf nu in twaalf landen actief.