Duran Lantink presenteert tijdens Parijs Fashion Week designs gemaakt van Hema hemden

Nederlandse ontwerper Duran Lantink zal tijdens zijn eerste Paris Fashion Week show ontwerpen gemaakt van Hema hemden presenteren. Hema zal de show sponsoren, zo kondigt de retailer aan in een persbericht.

Vintage, tweedehands en deadstock items van zowel high fashion als mainstream merken staan aan de basis van Lantinks werk. De ontwerper streeft ernaar nooit iets nieuws aan te schaffen om tot zijn collecties te komen. Eerder maakte Lantink ook al ontwerpen van Bijenkorf deadstock.

Van Hema zullen dit keer drie basic hemden terug te zien zijn in zijn creaties. "Het basic witte Hema-hemd is absoluut iconisch en verdient een plek in mijn eerste show tijdens de Paris Fashion Week”, aldus Duran Lantink in het persbericht. Vorig jaar gebruikte Lantink al onverkochte gele Hema-truien in één van zijn ontwerpen.

Hema geeft aan Lantinks ambitie om nieuwe ontwerpen te maken van dagelijkse mode te steunen. “Wij vinden het heel bijzonder dat de Hema-ondermode in de schijnwerpers wordt gezet in de show van Duran. Dit bewijst maar weer eens dat tijdloos design nooit uit de mode raakt. Kloppend aan dit initiatief is dat Duran onverkochte of tweedehands producten omtovert tot fashion items, een goed voorbeeld dat Hema-mode langer meegaat”, zegt Eva Ronhaar, Hema’s directeur Duurzaamheid, in het persbericht.

Wat er na de show met de door Lantink ontworpen hemden gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Vooralsnog zullen deze niet te koop worden aangeboden.