Tjeerd Jegen weg als CEO Hema

De overname van Hema door Parcom en Mississippi Ventures wordt in de week van 1 februari naar verwachting afgerond. Hiermee komt de Nederlandse retailketen in nieuwe handen, maar zal ook de dagelijkse leiding veranderen. CEO Tjeerd Jegen vertrekt namelijk en Saskia Egas Reparaz volgt hem op, zo is te lezen in een persbericht. Ook komt er een nieuwe Raad van Commissarissen.

“Met de nieuwe eigenaren krijgt het oer-Hollandse merk Hema de stabiliteit en ruimte voor een gezonde toekomst en een nieuwe strategische groeifase. Tjeerd Jegen heeft besloten dat dit een natuurlijk moment zal zijn om plaats te maken voor nieuw leiderschap,” aldus het persbericht. “Saskia Ega Reparaz zal hem opvolgen als CEO van Hema op een nader te bepalen datum.” Jegen blijft aan als CEO tot de komst van Egas Reparaz.

“We hebben de afgelopen jaren met z’n allen keihard gewerkt om HEMA in rustiger vaarwater te brengen en daar zijn we nu in geslaagd,” aldus Jegen in het persbericht. “Hoewel onze winkels op dit moment nog gesloten zijn en de pandemie het dagelijks leven vrijwel stil heeft gelegd, ben ik ervan overtuigd dat we ook hier uit zullen komen. Er staat een nieuw tijdperk voor de deur, waarin ruimte is voor groei en ontwikkeling. Dit is dan ook een natuurlijk moment om plaats te maken voor nieuw leiderschap.”

Egas Reparaz is op dit moment CEO bij drogisterijketen Etos. Daarnaast is ze ook lid van het Europese leadershipteam van Etos-moederbedrijf Ahold Delhaize. “Op succesvolle wijze heeft zij de laatste jaren Etos helpen ontwikkelen tot toonaangevend omnichannel-merk met een sterke onlinepositie en een geheel eigen uitstraling. Saskia Egas Reparaz wordt breed gewaardeerd om haar verbindende kwaliteiten en klantgerichte, innovatieve aanpak die groei vooropstelt,” aldus het persbericht.