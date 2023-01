Hema rolt textielinzameling verder uit

Hema breidt het aantal winkels waarin textiel wordt ingezameld flink uit na een succesvolle pilot van het project. Het aantal winkels waar textielinzameling plaatsvindt wordt nu uitgebreid van 24 naar 116 filialen, zo is te lezen in een persbericht.

Hema startte in het voorjaar van 2021 met een pilot voor het inzamelen van textiel. In totaal werd tijdens de pilot 4636 kilo textiel ingeleverd. De helft is hergebruikt als tweedehands kleding en 42 procent van het ingezamelde textiel is verwerkt tot nieuwe vezels. Deze vezels zijn verwerkt in producten zoals tassen en kussen, aldus het persbericht.

“Ons doel is om van het ingeleverde textiel weer nieuwe Hema-producten te maken. Ik ben er super trots op dat we bij Hema een belangrijke volgende stap hebben gezet,” aldus Eva Ronhaar, directeur duurzaamheid bij Hema, in het bericht. “Dit past helemaal binnen onze strategie, waarin we ons richten op producten die langer meegaan doordat ze mooier, praktischer en beter zijn. En door ook na gebruik door de klant, oplossingen te bieden.”

Hema werkt samen met bedrijven Drop&Loop en Wolkat voor het sorteren, herbestemmen en recyclen van textiel.