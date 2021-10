Hema's nieuwe strategie: duurzamer, investering in omnichannel, uitbreiding samenwerking Jumbo

Het is een klein jaar geleden dat Hema opnieuw van eigenaar wisselde. Sinds de overname is al gebleken dat Hema zich op de kerngebieden wilde gaan focussen en kondigde al het vertrek aan uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk en stopte de samenwerkingen met Wehkamp, Franprix en Casino. CEO Saskia Egas Reparaz doet nu de nieuwe strategie van de oerhollandse keten uit de doeken.

De kern van de nieuwe strategie is een focus op onderscheidende producten die langer meegaan en duurzaam zijn, investering in de omnichannel aanpak in eigen winkels en eigen digitale kanalen en last but not least de uitbouw van de strategische samenwerking met Jumbo. Hema heeft de landen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk aangemerkt als kernlanden en Duitsland en Oostenrijk als groeimarkten. In al deze gebieden wordt geïnvesteerd in de omnichannel aanpak. Zo worden de digitale kanalen versneld doorontwikkeld en in de winkels zal extra worden geïnvesteerd in de winkelbelevenis en winkelgemak.

Hema en Jumbo werken al sinds eind 2019 samen en sinds begin 2020 liggen de producten van Hema ook in Jumbo-winkels. In het persbericht van Hema wordt vandaag gemeld dat naast de Hema-schappen in de Jumbo-winkels ook op korte termijn foodconcepten worden getest. Zo meldt Egas Reparaz tegen Nu.nl in een interview dat het ook kijkt naar La Place, het oude restaurant dat vroeger aan de V&D was gekoppeld maar nu onder Jumbo valt.

Hema neemt in nieuwe strategie afscheid van wegwerpmaatschappij

“In onze missie om het alledaagse leven beter te maken en de wereld een beetje mooier, richt Hema zich op goede spullen die langer mee gaan en zo helpen wij samen met onze klanten de CO2 voetprint te verkleinen. We nemen daarmee steeds meer afstand van de wegwerpmaatschappij. Wij blijven kiezen voor producten die herkenbaar zijn door hun typisch Nederlandse design, die duurzaam zijn geproduceerd en die betaalbaar zijn voor iedereen. Kortom Hema gaat weer doen waar het altijd al goed in was, op een manier die past bij de huidige tijdsgeest,” aldus Egas Reparaz in het bericht.

“Dankzij de nieuwe aandeelhouders is Hema weer financieel gezond. Nu gaan we werken aan de toekomst. En daar beginnen we onmiddellijk mee. Hema wordt echt weer Hema, al in de komende weken gaat iedereen dat merken. Met de feestdagen voor de deur gaan we onze klanten weer het vertrouwde Hema-gevoel teruggeven, met oog voor traditie én vernieuwing.”