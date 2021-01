‘Hema schrapt alle bestellingen bij leveranciers’

Hema schrapt met onmiddellijke ingang alle bestellingen die het tot half april had lopen bij zijn leveranciers, dat meldt Trouw op basis van een brief die Hema naar zijn belangrijkste leveranciers in Azië heeft gestuurd. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is, met dertig dagen verlengd, aldus Trouw.

“Er werken veel mensen thuis en daarom is de capaciteit voor het verwerken van facturen drastisch afgenomen,” zo legt commercieel directeur Trevor Perren in de brief uit. In de brief stelt hij dat er simpelweg geen ruimte is om nieuwe voorraden te herbergen.

Een woordvoerster zegt tegen Trouw dat de Hema 10 miljoen euro per week verliest. Volgens haar zal het bedrijf niet snel omvallen, maar zijn ze wel bezig om oplossingen te bedenken: “De voorraden voor december, gewoonlijk onze drukste maand, liggen er grotendeels nog. En nieuwe voorraden laten leveren die de klant nooit zullen bereiken, is géén goed ondernemerschap.”

Eind oktober werd aangekondigd dat Hema overgaat naar investeringsmaatschappij Parcom en de Jumbo-familie van Eerd, die een tijdelijke verkoopovereenkomst tekenden met Hema’s schuldeisers. Hoe het bedrijf er de komende jaren uit komt te zien, is nog onbekend. Wel wil het bedrijf zich meer gaan focussen op kernmarkten Nederland, Frankrijk en België, zo meldde de adviseur van de familie van Eerd onlangs.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de Hema en is nog in afwachting van een reactie.

Beeld: Hema