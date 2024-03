Hermès door klanten voor de rechter gedaagd vanwege 'oneerlijke verkooppraktijken'

Hermès is dinsdag in de Amerikaanse staat Californië door twee klanten voor de rechter gedaagd. Het bedrijf wordt beschuldigd van oneerlijke verkooppraktijken. Zo zou Hermès alleen haar Birkin-tas aanbieden aan een exclusieve groep klanten met ‘voldoende verkoopgeschiedenis.’ Alleen mensen die eerder bij het merk hebben gekocht, mogen de Birkin-tas kopen. Dit meldt Bloomberg.

De Birkin-tas, vernoemd naar actrice en zangeres Jane Birkin, heeft een “ongelooflijke vraag en een laag aanbod." Hermès speelt hiermee, aldus Bloomberg. Retailers krijgen volgens de rechtszaak de opdracht alleen Birkin-tassen te verkopen aan klanten met ‘voldoende verkoopgeschiedenis.’ Dit is in strijd met de Amerikaanse concurrentiewetten. "De meeste consumenten zullen nooit een Birkin handtas te zien krijgen in een Hermès winkel. Alleen consumenten die het waard worden geacht een Birkin handtas te kopen, krijgen een Birkin handtas te zien (in een privékamer)", aldus de rechtszaak.

De twee klanten die Hermès voor de rechter slepen eisen dat Hermes stopt met dit excluderend verkoopsysteem. Ze vragen een schadevergoeding. Het bedrag dat ze eisen wordt niet genoemd.

De Birkin-tas kwam in 1984 op de markt. De handtas wordt handgemaakt en in kleine hoeveelheden geproduceerd. De prijzen variëren van duizenden euro’s voor een klein model tot honderdduizenden euro’s voor een groot model.