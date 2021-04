Hermès International S.A. behaalt een omzetgroei van 44 procent in eerste kwartaal 2021

Hermès International S.A. behaalt in het eerste kwartaal van 2021 een omzet van bijna 2,1 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 44 procent bij constante wisselkoers ten opzichte van 2020, zo is te lezen in het financieel rapport. De omzet heeft het bedrijf te danken aan de opleving in Amerika, de goede resistentie in Europa en prestaties in Azië en Japan.

In het eerste kwartaal van 2021 groeide de verkoop in de eigen winkels met 51 procent in vergelijking met 2020. Door de versoepelingen omtrent het coronavirus, heropenden winkels en breidde Hermès International S.A. met winkels uit. Daarnaast was de groeiende online verkoop wereldwijd van invloed op de omzet.

Azië, exclusief Japan, deed het goed in het gehele gebied (plus 94 procent) door -naar eigen zeggen- dynamische activiteiten in Groot-China en aanhoudende activiteiten in Korea, Thailand, Singapore en Australië. Daarnaast vond eind maart 2021 de onthulling van de lente- en zomercollectie 2021 plaats in Shanghai, wat voor de consument interessant was. De groei in Amerika keerde terug aan het einde van 2020 en draaiden een goed eerste kwartaal (plus 23 procent), zo blijkt uit het financieel rapport.

Europa, exclusief Frankrijk, deed het daarentegen minder goed (min 1 procent). Het continent wordt nog steeds bestraft door aanhoudende of strengere maatregelen tijdens het eerste kwartaal. Zo waren er bijvoorbeeld winkelsluitingen in landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland. Echter werd de daling van het toeristenverkeer voor een deel gecompenseerd door de lokale klanten en was er een sterke groei in de online verkoop te zien. Frankrijk was in Europa de grootste dupe van de maatregelen en behaalde een omzetverlies van min 9 procent.

Ondanks het onvoorspelbare coronavirus, zegt Hermès International S.A. een ambitieuze doelstelling te hebben voor de omzetgroei. Welke doelstelling dat is, is niet bekend gemaakt.