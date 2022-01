‘Hermès klaagt NFT-maker van ‘MetaBirkin’ aan’

Modehuis Hermès klaagt de maker Mason Rothschild aan, zo meldt Business of Fashion. Rothschild is de maker van een collage van zes ‘MetaBirkins’, digitale versies van de welbekende Birkin-tas van Hermès.

Het merk klaagt de maker aan vanwege het inbreuk op het handelsmerk en het ‘verwaterende gebruik’ van de naam Birkin. Hoewel de ‘MetaBirkins’ niet gemaakt zijn door het modehuis en überhaupt niet fysieke producten zijn, verkochten de NFT-kunstwerken voor 42.000 dollar afgelopen december. Omgerekend is dit ruim 36.800 euro.

Eerder vroeg FashionUnited advocatenbureau Köster Advocaten te kijken naar de situatie rondom de ‘Baby Birkin’ en ‘MetaBirkin’ en Hermès. Dit was nog voordat er sprake was van een rechtszaak. Volgens het advocatenbureau is het een bepleitbare zaak, maar is de uitkomst van een dergelijke zaak moeilijk te voorspellen. Of Hermès succes zal behalen in de rechtszaal blijft dus de vraag.