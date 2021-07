Hermès maakt vliegende start in eerste half jaar 2021

Het Franse luxehuis Hermès heeft een sterk half jaar achter de rug. De omzet van het bedrijf steeg ten opzichte van dezelfde maanden in 2020 met 77 procent op basis van constante valuta, naar 4,2 miljard euro, zo blijkt uit een persbericht van Hermès. Ten opzichte van het eerste half jaar van 2019 nam de omzet met 33 procent toe.

Het tweede kwartaal was bijzonder goed, met een omzetstijging van 127 procent ten opzichte van een jaar eerder, op basis van constante valuta. Het operationeel inkomen kwam aan het einde van het eerste half jaar uit op 1,7 miljard euro, tegenover 535 miljoen euro in 2020. Het netto-inkomen over het half jaar was 1,2 miljard euro, 28 procent van de omzet.

“De resultaten van de eerste helft van het jaar zijn uitzonderlijk,” aldus Axel Dumas, uitvoerend voorzitter bij Hermès. “Maar deze prestatie reflecteert ook het momentum en de veerkracht van ons model, waarin mensen, als bron van creativiteit en innovatie, en een voorwaarde voor kwaliteit, centraal staan.”

Hermès heeft een veelheid van subdivisies, waaronder lederwaren en zadels, parfums, horloges en kleding. De divisie ready-to-wear en accessoires zag na horloges de grootste groei in het half jaar, met een omzetstijging van 98 procent tegenover 2020, en 40 procent tegenover 2019.