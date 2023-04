Hermès noteert omzetplus van 22 procent in eerste kwartaal

Frans luxe merk Hermès onderstreept dat luxe nog steeds een stijgende lijn toont. Het merk rapporteert namelijk een omzetstijging van 22 procent in het eerste kwartaal. De omzet kwam hierdoor neer op 3,38 miljard euro, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf.

Hermès is in meerdere segmenten actief. Zo biedt het ready-to-wear en accessoires collecties, maar is het ook gespecialiseerd in zijde en textiel, parfum en beauty-producten, horloges, sieraden en homeware. Last but not least heeft het bedrijf van oudsher een link met de hippische industrie (paardrijden). Voor deze industrie maakt Hermès nog steeds zadels en andere lederen goederen. Deze categorie liet een omzetplus zien van 19 procent in de periode. De ready-to-wear en accessoires noteerden een plus van 34 procent en zijde en textiel een toename van 20 procent. Een omzetplus van 7 procent is te zien in de categorie Parfum en beauty en horloges lieten een stijging van 25 procent zien.

Wanneer men kijkt naar distributie van Hermès producten, zag de eigen retail van het luxemerk een omzetplus van 23 procent. De omzet via wholesale-kanalen zag een stijging van 26 procent. Verdeeld over de diverse landen waarin Hermès actief is, is de grootste stijging te zien in thuisland Frankrijk, waar een plus van 28 procent is behaald. Europa exclusief Frankrijk toont een plus van 21 procent. Geheel Amerika (Zuid-, Midden- en Noord-Amerika) was goed voor een omzetplus van 19 procent. In Japan werd een toename van 26 procent gezien. De rest van Azië zonder Japan liet een stijging van 23 procent zien in het kwartaal.