Hermès opent duurzaam atelier voor leren producten met 280 nieuwe banen

Het luxemerk Hermès opent een verduurzaamd atelier voor lederwaren in Louviers, Frankrijk. Dat maakt Hermès maandag bekend in een persbericht. Daarmee creëert het Franse merk 280 nieuwe banen.

Het atelier, genaamd The Maroquinerie de Louviers, ligt in de buurt van Rouen, op ruim een uur afstand van Parijs. Dit is het tweede atelier voor lederwaren dat Hermès in Normandië opent. Er komen twintig banen vrij voor personeel in onder andere management-, logistiek- en personeelsfuncties. De andere 260 banen worden toebedeeld aan leerbewerkers en zadelmakers die van de eigen opleiding van Hermès komen.

In het atelier maken zij tassen en kleine lederwaren, maar ook producten voor de paardrij-industrie, zoals zadels en hoofdstellen. Met paardrijden heeft Hermès van oudsher een sterke link en nog steeds maakt het modehuis producten voor die industrie.

Dat Hermès een nieuwe werkplaats opent, komt na het nieuws van eind vorige week toen het merk een waarde aantikte van 200 miljard. Door de stijgende aandeelprijzen bereikte het bedrijf eindelijk deze grens. Daarmee staat het merk op de achtste plek van meest waardevolle Europese bedrijven. Voor het luxemerk staan nu LVMH, Novo Nordisk, Nestle, ASML Holding, L’Oréal, Roche Holding en AstraZeneca.

Het atelier van 6.200 vierkante meter, ontworpen door de Frans Libanese architect Lina Ghotmeh, is het eerste industriële gebouw dat het Franse E4C2-label krijgt. Dit keurmerk voor duurzaamheid beoordeelt de prestaties van een gebouw op twee criteria: energie (E) en koolstof (C). Niveau E4 en C2 zijn voor beide onderdelen de hoogst haalbare scores. Zo maakt het gebouw gebruik van aardwarmte, zonnepanelen en zo veel mogelijk natuurlijk licht en ventilatie.