Luxemerk Hermès tikt waarde van 200 miljard aan

Frans luxemerk Hermès heeft voor het eerst een waarde van 200 miljard euro bereikt, zo melden diverse mediaplatformen waaronder Bloomberg en Forbes. Door de stijgende aandeelprijzen tikte het bedrijf eindelijk deze grens aan.

Hermès staat hiermee op de achtste plek van meest waardevolle Europees bedrijf. Voor het luxemerk staan no LVH, Novo Nordisk, Nestle, ASML Holding, L’Oréal, Roche Holding en AstraZeneca.

Het bereiken van deze bijzondere grens komt een week voordat het bedrijf de resultaten voor het eerste kwartaal van 2023 aankondigt. In februari bleek nog dat Hermès in het boekjaar 2020 voor het eerst de omzetgrens van 10 miljard euro had bereikt dankzij een stijging van 23 procent. Het netto-inkomen van Hermès kwam neer op 3,4 miljard euro.