Hermès opent nieuwe productielocatie in Frankrijk en creëert 300 banen

De Franse luxegroep Hermès opent in 2027 een nieuwe fabriek in Couzeix, een plaats in het departement Haute-Vienne. De locatie, onderdeel van dochteronderneming Beyrand (sinds 2017 in bezit van Hermès), zal zich richten op tafelkunst – zoals het decoreren van porselein.

De nieuwe fabriek zal werkgelegenheid bieden aan circa 300 medewerkers. Hermès is voornemens gespecialiseerde vakmensen aan te trekken voor onder meer het bedrukken van chromo’s en het aanbrengen van decoraties op porselein. Daarnaast meldt het bedrijf dat op de locatie interne opleidingsprogramma’s worden ingericht ter ondersteuning van deze ambachtelijke disciplines.

Het nieuwe gebouw krijgt een oppervlakte van 13.000 vierkante meter en is ontworpen door architect François Bouchaudy, die eerder ook de lederwaren- en handschoenenfabriek van Hermès in Saint-Junien ontwierp. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol: het pand krijgt 2.800 vierkante meter aan zonnepanelen en systemen voor warmteterugwinning. De combinatie van hout en glas zorgt bovendien voor een moderne, lichte uitstraling.

De opening van de fabriek volgt kort op het nieuws over een andere nieuwe Hermès-productielocatie: een lederwarenfabriek in Colombelles (Normandië), gepland voor 2028. De uitbreiding van het aantal fabrieken onderstreept de sterke financiële positie van het bedrijf, dat in 2024 een omzet behaalde van 15,2 miljard euro – een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Hermès telt inmiddels 60 productie- en opleidingslocaties en heeft bijna 300 winkels in 45 landen. Wereldwijd werken er ruim 25.000 mensen bij het bedrijf, waarvan meer dan 15.500 in Frankrijk. De onderneming wordt sinds 2013 geleid door Axel Dumas, een telg uit de zesde generatie van de Hermès-familie.