Hermès overtreft omzetgrens van 10 miljard euro in FY22

Frans modebedrijf Hermès behaalt een omzet van 11,6 miljard euro in financieel jaar 2022. Het is een omzet die 23 procent boven het omzetniveau van boekjaar 2021 ligt bij constante wisselkoersen, blijkt uit het financieel rapport.

De netto-inkomen strijkt neer op 3,4 miljard euro en de operationele inkomen bedraagt 4,7 miljard euro.

Het bedrijf groeit in 2022 het meest in Amerika. Daar ziet Hermès een omzetgroei van 32 procent wat neerkomt op 2,1 miljard euro. Europa en Azië zien een gelijke groei van 22 procent.

Europa behaalt in totaal een omzet van 2,6 miljard euro, waarvan Frankrijk 1,07 miljard euro binnensleept en derest van Europa goed is voor een omzet van 1,5 miljard euro. Azië noteert een omzet van 6,7 miljard euro. Daarvan is Azië-Pacific goed voor een omzet van 5,6 miljard euro en behaalt Japan 1,1 miljard euro.

Per divisies bekeken, kent het horloge segment de grootste groei. Hermès ziet daar de omzet stijgen met 46 procent. Het is een relatief klein segment van het bedrijf, maar de omzet strijkt neer op 519 miljoen euro.

Ook de ready-to-wear en accessoires-divisie ziet de omzet flink groeien, namelijk met 36 procent. De divisie zijde en textiel groeit 20 procent, en de parfums en schoonheidsproducten noteren een stijging van 15 procent in een jaar. Andere Hermès business lines registreren een een stijging van 30 procent en 8 procent binnen een jaar.

Met de sterk behaalde resultaten in boekjaar 2022 ziet Hermès het volgende boekjaar met vertrouwen tegemoet. “Dat is te danken aan het sterke vakmanschap, het evenwichtige distributienetwerk, de creativiteit die tot uiting komt in de collecties, en de trouwe Hermès-klanten”, aldus het bedrijf in het rapport.