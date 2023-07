Hermès wint opnieuw rechtszaak om intellectueel eigendom

Nadat Hermès afgelopen februari een intellectuele eigendomsrechtszaak omtrent de verkoop van NFT Birkin tassen won, heeft het luxe modehuis inmiddels een tweede strijd tegen namaak producten gewonnen. Het gaat dit keer echter niet om de wereldberoemde Birkin tassen, maar om een juweelontwerp met de zogenoemde ankerketting, meldt FashionNetwork.

In 2017 ondernam Hermès gerechtelijke actie tegen een Frans bedrijf dat producten op de markt bracht met de ankerketting. Inmiddels is de zaak afgesloten met een uitspraak ten gunste van Hermès.

De unieke kenmerken van het ontwerp in overweging nemend, concludeerde het Franse Hof van Beroep dat het ontwerp van de ankerketting auteursrechtelijk beschermd is. Het achtte daarmee het bedrijf dat door Hermès werd aangeklaagd schuldig aan inbreuk op auteursrecht en oneerlijke en parasitaire concurrentie, aldus FashionNetwork.

Het ankerketting ontwerp werd in 1938 als eerste verwerkt in een armband en bestaat uit een reeks verstrengelde schakels die een ketting vormen die wordt vastgemaakt met een T-vormige sluiting. Het juweel werd ontworpen door Robert Dumas, de eerste niet-Hermès familie manager sinds de oprichting van het bedrijf, die trouwde met een Hermès erfgenaam. De ketting werd geïnspireerd door de ketting die grote schepen met hun ankers verbond. Na grote populariteit werd het ontwerp ook verwerkt in halskettingen, manchetknopen, ringen en oorbellen.

Het hof heeft uitgesproken dat Hermès de eigenaar van het ontwerp is voor een periode van zeventig jaar vanaf de dood van de ‘auteur’, dat wil zeggen tot 1 januari 2049.