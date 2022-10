Hermès ziet omzet stijgen met 32,5 procent in derde kwartaal

Frans modebedrijf Hermès heeft in het derde kwartaal een omzetplus van 32,5 procent gerealiseerd bij huidige wisselkoersen. De omzet kwam hierdoor neer op 3,13 miljard euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Daarbij kwam de omzet over de eerste negen maanden neer op 8,6 miljard euro dankzij een stijging van 30 procent.

Hermès zoomt in het verslag vooral in op de resultaten die zijn behaald in de eerste negen maanden van het boekjaar. In Azië exclusief Japan werd een omzetplus van 21 procent behaald in de periode. In Japan zelf werd een groei van 21 procent gerapporteerd. In geheel Amerika zag Hermès in de periode de omzet met 28 procent stijgen. In thuisland Frankrijk werd een plus behaald van 28 procent in in de rest van Europa steeg de omzet met 25 procent.

Verdeeld over wholesale en retail omzet zag Hermès de omzet stijgen met 23 procent in de eigen retail en met 26 procent in de wholesale activiteiten. Over de winst doet Hermès in dit verslag geen uitspraken. Dus of de stijging van de omzet voornamelijk toe te schrijven is aan gestegen prijzen is niet direct vast te stellen.