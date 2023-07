Herstel Aziatische markten stuwt omzet Prada Group in H1

Prada S.p.A., ook wel de Prada Group genoemd, heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar de omzet met 17 procent zien stijgen. Het herstel van de Aziatische markt had een groot aandeel in deze stijging, zo blijkt uit het financiële verslag. Uiteindelijk kwam de omzet neer op 2,2 miljard euro.

De Prada Group zag namelijk een stijging van 21 procent in de Asia Pacific-regio. Hierdoor kwam de omzet neer op 716 miljoen euro. In Japan alleen (dit land wordt buiten beschouwing gelaten bij de Asia Pacific-regio) werd een omzet behaald van 224 miljoen euro dankzij een toename van 38 procent bij huidige wisselkoersen. Het maakt het land ook de best presterende regio voor de Prada Group. In Europa steeg de omzet met 20 procent en werd een omzet van 582 miljoen euro behaald en in het Midden-Oosten was dit 15 procent en 92 miljoen euro. Alleen in geheel Amerika was er geen stijging te zien, maar bleef de omzet stabiel op 361 miljoen euro.

De Italiaanse groep is de eigenaar van de merken Prada én Miu Miu. Prada noteerde een omzetstijging van 18 procent bij gelijke wisselkoersen en Miu Miu een stijging van 50 procent.

Niet alleen op het gebied van omzet zijn er stijgingen te zien bij Prada S.p.A, ook op het gebied van winst. Zo steeg de brutowinst met 21 procent naar 1,8 miljard euro, de operationele winst (EBIT) naar 491 miljoen euro dankzij een plus van 49 procent en het netto inkomen naar 305 miljoen euro (plus 62 procent).