Herstel bij Hugo Boss AG versnelt in Q2, verwacht verder herstel in de rest van het jaar

Hugo Boss AG heeft de resultaten zien herstellen in het tweede kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig boekjaar steeg de omzet 133 procent bij gelijke wisselkoersen. Wanneer men de omzetcijfers naast die van het boekjaar 2019 legt, was de omzet van het tweede kwartaal nog maar 4 procent lager, zo blijkt uit het financiële verslag.

Hugo Boss AG schrijft dat de versoepelingen en opheffingen van tijdelijke lockdowns, naast de ontwikkeling van vaccinatiecampagnes het sentiment onder consument heeft gestimuleerd. Uiteindelijk behaalde de Duitse groep een omzet van 629 miljoen euro in het kwartaal. Het ebit kwam neer op 42 miljoen euro in de periode.

De Duitse groep heeft twee merken in het portfolio, Hugo en Boss. Beide merken konden profiteren van het momentum in casualwear tijdens het tweede kwartaal, maar ook de vraag naar formalwear keerde terug. Hoewel onzekerheden gelinkt aan de pandemie aanblijven, verwacht Hugo Boss AG dat de resultaten van het bedrijf zich verder zullen herstellen in de tweede helft van 2021. Naar verwachting komt de omzet tussen de 30 en 35 procent hoger uit dan voorgaand boekjaar en zal het ebit weer in zwarte cijfers worden geschreven.

Later vandaag zal Daniel Grieder, de kersverse CEO van Hugo Boss AG, de nieuwe 2025 strategie van de groep presenteren.